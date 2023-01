Razer Edge má zrušiť konkurenčný Steam Deck a Nintendo Switch

Spoločnosť Razer oznámila na veľtrhu CES 2023 svoj zámer priniesť do sveta prenosných streamovacích herných konzol nový prírastok v podobe zariadenia Razer Edge. Debutovať bude už 26. januára a na trh sa dostane v dvoch verziách.

Budeš si môcť vybrať, či chceš variant, ktorý podporuje mobilný internet prostredníctvom 5G eSIM, alebo ak sa často nepohybuješ mimo pevného internetu, ti bude stačiť Wi-Fi 6E verzia.

Konektivita je v oboch prípadoch obohatená o port jack 3,5 mm a bluetooth 5.2. Nechýbajú však ani reproduktory s technológiou THX Spatial Audio, dva mikrofóny na čet a zabudovaný 5 MP objektív.

Čo bude pod kapotou

Ako procesor poslúži Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 s frekvenciou 3 GHz, ktorý je založený na Snapdragone 888. Aj keď si Razer Edge dáva za cieľ poraziť najmä Steam Deck a Nintendo Switch, oproti týmto konkurentom bude mať určité obmedzenia.

Prístroj nebude mať natívne zhodnú hernú výbavu so Steam Deckom, takže bude potrebné využiť niektorú zo streamovacích služieb. Napríklad Microsoft Xbox Cloud Gaming či NVIDIA GeForce Now a zahrať si budeš môcť aj hry z obchodu Google Play.

Zdroj: razer.com

Odvod tepla je riešený aktívnym chladením, takže aj pri dlhšom hraní by mal byť zaručený vysoký výkon. Operačná pamäť má mať kapacitu 8 GB a úložisko 128 GB. Ak by ti to nestačilo, môžeš si úložisko rozšíriť kartou microSD s veľkosťou do 2 TB. Súčasťou konzoly je ovládač Kishi V2 Pro, ktorý je oddeliteľný.

144 Hz AMOLED znie sľubne

Displej bude zrejme veľkým lákadlom. Panel typu AMOLED s uhlopriečkou 6,8“ a rozlíšením 2 400 x 1 080 bodov ponúkne ostrý obraz a dostatočnú zobrazovaciu plochu.

Pomer strán je 20 : 9 a dôležité je, že obnovovacia frekvencia na úrovni 144 Hz poskytne plynulý pohyb obrazu. Spomínané konkurenčné konzoly majú síce o čosi väčšie displeje (7"), no Deck má OLED a Switch obyčajný LCD, takže Razer má v tomto výhodu. Nehovoriac o tom, že obe konzoly poskytujú iba rozlíšenie 720p pri 60 Hz, čo je veľký rozdiel.

Batéria má kapacitu 5 000 mAh, čo už teraz vyvoláva menšie obavy z toho, že hernej konzole to nebude stačiť. Či bude spomínaný dátum uvedenia na trh platiť aj pre náš trh, sa ešte dozvieme. Cena 5G variantu zatiaľ nie je známa, Wi-Fi verzia má stáť 400 dolárov (cca 372 eur), za 500 dolárov (asi 465 eur) možno kúpiť variant s bezdrôtovými slúchadlami Hammerhead a rezervácia je možná už teraz.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.