Slovák sa živí hraním pokru: Ak stretneš slabého hráča, ktorý má 10-tisíc eur, musíš hrať aj na večeri s frajerkou (Rozhovor)

„Na Slovensku sa hrajú privátne hry. Musíš tam byť pozvaný, musíš byť s niekým kamarát, lebo inak sa tam nedostaneš. Najväčšie privátky sú určite tie, o ktorých sa nevie a o tých neviem ani ja. Je to tam ako vo westerne, žiadna ochranka, vlastné pravidlá a cítiš sa blbo vyhrať tam veľa peňazí, lebo nikdy nevieš, ako to dopadne,“ hovorí profesionálny hráč pokru Jakub Janošovský.

Jakub sa pokrom živí už dlhé roky, no ako sám priznáva, nie je to vždy med lízať. Od svojich 18 rokov už dvakrát padol na nulu, ale vždy sa mu podarilo vyšplhať naspäť.

„Stáva sa, že idem s frajerkou na večeru, ale pod stolom mám mobil a pozerám, či k pokrovému stolu neprišiel niekto, koho je ľahké obrať o peniaze. Niekto môže mať dojazdy alebo je prefetovaný a za hodinu ti môže odovzdať 10 000 eur. Vtedy to pochopí aj frajerka, že za tie peniaze môžeme napríklad niekam ísť,“ vysvetľuje, akou veľkou súčasťou života sa preňho poker stal.

Zdroj: archív respondenta

S pokrom si začínal ako tínedžer. Zaplatil si si tréning u profesionálneho pokrového kouča, aj keď si nemal ani 18 rokov. Čo ťa k tomu viedlo?



Už ako 14-ročný som mal vnútorný pocit, že by som mal s peniazmi nakladať trochu rozumne, tak som si zaplatil pokrový koučing. Ale v skutočnosti mi srdce hovorilo, že by som si mal kúpiť dva batmobily. Nevedel som veľmi po anglicky, ale našťastie ten koučing bol cez Skype a bez kamery, tak som sa tváril, že som dospelý, a tomu koučovi to asi bolo jedno.

Možno si pomyslel, že je lepšie dávať rady 14-ročnému, ktorý s nimi bude vedieť dlhší čas narábať efektívne, ako keby koučoval staršieho človeka. Ale mne to v tom čase nič nedalo, lebo úroveň koučingu bola príliš vysoká a ja som tie informácie začal využívať nakoniec len pred pár rokmi.

Hovoril si, že sa nesnažíš naraz vyhrať desaťtisíce, ale priebežne každý mesiac zarábať pár tisíc, aby si sa pokrom mohol živiť. Ako by si opísal profesionálneho hráča pokru?



Profesionálny hráč pokru je pre mňa človek, u ktorého tvoria zárobky z pokru väčšinu príjmov. Nemusí to byť sto percent príjmov, ale určite väčšina. Ja som si kedysi uvedomil, že naozaj nechcem vstávať o siedmej ráno do práce, tak som videl hodnotu v tom, že by som začal hrávať poker. Vtipné je to, že poker je hra, o ktorej si takmer všetci myslia, že ju vedia hrať dobre. A to nie je pravda.



Neexistuje najlepší pokrový hráč, ale hovorí sa skôr o tom, že máme napríklad top jedno percento hráčov. Nie je to exaktná hra, takže vždy sa môžeš snažiť nájsť nový prístup k hre, ktorý bude profitabilnejší.

Keď prídem do kasína, snažím sa vyberať si stoly podľa hodnoty, ktorú pre mňa predstavujú. Ak vidím stoly, na ktorých nebude ľahké zarobiť peniaze a bol by to pre mňa zbytočne náročný večer, tak sa otočím a idem domov. Viem, kto je dobrý, kto nie je dobrý, a nepotrebujem si s niekým porovnávať pipíky.

Zdroj: archív respondenta

Pred pár rokmi si vysvetľoval, že si zatiaľ za víkend najviac vyhral okolo 10-tisíc eur. Teraz sa to posunulo výrazne vyššie. Koľko to je aktuálne?

