Bláznivé citáty: 20 myšlienok, ktoré ti pomôžu pochopiť život, vzťahy či úspech z nového uhla

Bláznovstvo nie je vždy nežiaduce. Na to, aby sme pochopili niektoré veci v živote, predsa musíme byť všetci tak trošku blázniví. Nejeden z nás sa už šialene zamiloval alebo stratil v pravidlách tohto bláznivého sveta. Patríš medzi tých, ktorí sa radi na veci pozerajú z iného uhla ako väčšina, a označuješ sa za rojka či blázonka? Potom si prečítaj 20 myšlienok, ktoré ti bláznivým spôsobom vysvetlia, ako funguje život, vzťahy či úspech úplne odlišným spôsobom.

Aký rozumný človek by mohol žiť na tomto svete a nebyť bláznom?

Ursula K. Le Guin

Elvis Presley

Ernest Hemingway

My všetci sme blázni, ktorí milujú.

Jane Austen

Nezaujíma ma, čím sa živíte. Chcem vedieť, po čom túžite a či máte odvahu snívať o naplnení túžob svojho srdca. Nezaujíma ma, koľko máte rokov. Chcem vedieť, či ste ochotní pre lásku a svoje sny, pre dobrodružstvo riskovať aj to, že budete vyzerať ako blázni.

Oriah Mountain Dreamer

Voltaire

Nie každý je schopný šialenstva a z tých, ktorí majú to šťastie, že sú schopní, málokto na to má odvahu.

August Strindberg

Sigmund Freud

Henry Rollins

Zdá sa, že ostatní si myslia, že som lenivý. Mne to neprekáža, ja si myslím, že oni sú blázni. Všade iba utekajú, až kým neprídu na to, že to vlastne vôbec nie je potrebné.