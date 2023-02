Myšlienky, ktoré dokonale vystihujú rodinný život. Najlepšie citáty o rodine s nádychom humoru a irónie

Simpsonovci, Croodovci, Addamsovci... Tieto, ako aj ďalšie rodiny z filmových obrazoviek poznajú takmer všetci. Možno práve preto, že sú svojím spôsobom bláznivé, v ich správaní vidíme seba alebo svojich blízkych. Dokážeme sa s nimi zasmiať aj zaplakať, rovnako ako so skutočnou rodinou. Rodinný život vystihujú aj tieto citáty. Uvidíš v nich svojich príbuzných?

Aishwarya Rai Bachchan

Karl Mayer v seriáli Zúfalé manželky

Kým som nemal deti, chodil som si po práci oddýchnuť domov. Teraz si chodím oddýchnuť do práce.

Ruddell Simeon

Varenie je zábava, iba ak: 1. Ti nikto nehovorí, že to máš urobiť. 2. S tebou nikto nie je v kuchyni, zatiaľ čo to robíš.

Sedím so svojou ženou na gauči a sledujeme telku. Počujem, ako mi prišla SMS, a uvedomím si, že mobil mám v kuchyni. Tak sa zdvihnem a idem tam...

Je to správa od mojej ženy: Prosím, po ceste späť vezmi so sebou chipsy.