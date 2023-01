Dámska mikina: skutočný módny kúsok

Dnes je dámska mikina jedným z najdôležitejších prvkov šatníka trendových žien. Aj keď je to pôvodne športový odev, je to tiež ikonický emblém ležérneho vzhľadu, ktorý je dnes veľmi trendy. Nosí sa aj ako módny prvok a je dostupný v mnohých variantoch.

Dámska mikina môže mať kapucňu, môže byť ohnutá, na zips alebo dokonca „oversize", teda vo veľmi širokej veľkosti, aby sa maximalizovalo vetranie a pohodlie. Jeho jednoduchý vzhľad a pohodlie ho predurčujú na bežné nosenie doma. Bez ohľadu na ročné obdobie je mikina používaná, co ukazuje, že je ľahko prispôsobivá a vždy trendy.

Mikiny pre ženy: Od oblečenia do telocvične až po oblečenie na ulici

V prvom rade dámske mikiny nie sú novinkou, vyzerajú ako nové len preto, AKO ich nosíme - móda ako taká sa stala eklektickejšou alebo flexibilnejšou.

Po druhé, mikiny pre ženy sa stávajú čoraz obľúbenejšími vďaka fitness/športovej posadnutosti, ktorú dnes všetci máme a ktorá zjavne presahuje krásne telá. Ahojte, gym fashion aka activewear! Akékoľvek športové oblečenie je v dnešnej dobe také módne a také cool, že ho jednoducho nosíte aj mimo telocvične. To je samozrejme prípad mikiny pre ženy - napríklad mikiny dámske - House.

Spolu s nimi legíny, topy, sukne, baseballové čiapky a tepláky – to všetko je súčasťou štýlu, ktorý je veľmi uvoľnený, ale šik. Takže je spoločensky prijateľné a v dnešnej dobe viac trendy vykúzliť skvelé mikiny napríklad aj do kancelárskeho outfitu a skombinovať ich s uhladenejšími alebo elegantnejšími kúskami, najmä, keď viete, že v ten deň musíte urobiť veľa vecí po práci. Noste elegantnejšiu alebo obyčajnejšiu mikinu s čiernymi elegantnými nohavicami, alebo ceruzkovou sukňou a opätkami. Znie to šialene, ale vyzerá to dobre a sofistikovane.

Dámska mikina nesmie chýbať v žiadnom šatníku Zdroj: Sun Shock / shutterstock.com

Sofistikácia street štýlu

Mnoho dievčat s úžasným štýlom nosí mikiny dámske ako oblečenie a spája ich so sukňami akéhokoľvek štýlu a opätkami, alebo dokonca plochými topánkami (členkové topánky, tenisky, brogues). Vzhľad je neuveriteľne všestranný a módny.

Pre veľmi trendy sexy štýl inšpirovaný glamom v gete noste masívnu mikinu s kapucňou ako šaty (ak musíte, ukradnite jednu svojmu mužovi). Skombinujte so skvelými topánkami, ako sú napríklad topánky na podpätku, alebo tenisky, aby ste dosiahli uvoľnenejší štýl a naneste rúž. Je to také posilňujúce, sexy a mestské, ale stále svojim spôsobom nenáročné.

Dámska mikina nesmie chýbať v žiadnom šatníku Zdroj: Claudia K / shutterstock.com

