8 chýb pri mrazení potravín: Ktoré potraviny by si nemal dávať do mrazničky a prečo jedlo nesmieš rozmrazovať pri izbovej teplote

Mraznička nám pomáha predĺžiť trvanlivosť potravín, zabrániť ich plytvaniu a ušetriť čas. Zdá sa, že používať ju nie je žiadna veda. Často však robíme zbytočné chyby, pre ktoré potraviny nielen strácajú svoju chuť a kvalitu, ale môžu nám spôsobiť aj zdravotné problémy. V tomto článku ti poradíme, na čo by si si mal dať pri mrazení pozor a čoho by si sa mal, naopak, vyvarovať.

Jedlo rozmrazuješ pri izbovej teplote

Väčšina z nás rozmrazuje potraviny na kuchynskej linke, pretože je to veľmi rýchle, pohodlné a jednoduché. Jedlo skrátka necháš v kuchyni, a keď sa vrátiš domov, je rozmrazené. Ale podľa úradu pre bezpečnosť potravín, ktorý spadá pod americké ministerstvo poľnohospodárstva, to nie je najlepšia voľba.

Problém môžeš mať najmä s mäsom. Len čo sa zmrazené mäso oteplí na 4 °C, začnú sa v ňom množiť baktérie – a to aj vtedy, keď je stred ešte stále zmrazený. Zmrazené potraviny by si nemal nechávať pri izbovej teplote dlhšie ako dve hodiny a z rovnakého dôvodu ich nesmieš rozmrazovať v teplej ani horúcej vode.

Zdroj: Pexels

Jedlo by si mal rozmrazovať iba v chladničke, mikrovlnke alebo miske so studenou vodou. Rozmrazovanie v chladničke trvá oveľa dlhšie, ale je šetrnejšie a bezpečnejšie. V studenej vode to bude trvať o niečo kratšie a každú polhodinu by si mal vymieňať vodu.

Zle rozmrazuješ v mikrovlnnej rúre

Hoci rozmrazovanie v mikrovlnke je relatívne bezpečné, prináša aj isté riziká. Ak ju nenastavíš správne, jedlo nielenže stratí časť svojej kvality, ale nemusí sa úplne rozmraziť, prípadne sa rozmrazí nerovnomerne.

Pri niektorých potravinách hrozí, že vonkajšok sa bude topiť, no stred pritom ostane zmrazený. Podobne ako v prípade rozmrazovania pri izbovej teplote sa teda môže stať, že sa rozmnožia baktérie.

Nezabudni tiež, že na rozmrazovanie v mikrovlnnej rúre by si vždy mal použiť na to určený režim, nikdy klasický ohrev potravín. Jedlo by si mal následne ihneď uvariť.

Nesprávne balíš potraviny

Potraviny sa v mrazničke môžu ľahko znehodnotiť, ak nie sú zabalené správne. Predpokladáme, že sa ti nechce oškrabávať kryštáliky ľadu z tvojej obľúbenej zmrzliny alebo odtrhávať kusy ľadu z polievkovej zeleniny.

