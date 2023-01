Novým Jamesom Bondom by sa mohol stať známy fešák z Emily in Paris. Seriálový Alfie vraj padol do oka producentke bondoviek

O tom, kto by mal byť najnovším Jamesom Bondom, sa špekuluje, odkedy Daniel Craig oznámil, že v úlohe agenta 007 končí filmom No Time to Die. Medzi kandidátmi na rolu sa objavili napríklad Henry Cavill, Idris Elba či Tom Hardy.



Podľa denníka Daily Mail je však po novom v hre ešte jeden herec, tridsaťročný Brit Lucien Laviscount. Vraj padol do oka hlavnej producentke „bondoviek“ Barbare Broccoli. Laviscount si získal srdcia tisícok fanúšičiek vďaka úlohe charizmatického bankára Alfieho z netflixovského seriálu Emily In Paris.



Broccoli sa vyjadrila, že s hercom, ktorý nahradí Craiga v známej filmovej „franšíze“, spoločnosť ráta aspoň na 15 ďalších rokov, čo môže hrať v prospech Laviscounta vzhľadom na jeho vek.

Brit sa v minulosti predstavil v seriáloch ako Shameless, Supernatural, Scream Queens či Threesome a tento rok si ho mohol vidieť aj vo vianočnej komédii Your Christmas or Mine? Bol aj účastníkom reality šou Celebrity Big Brother.



V úlohe Jamesa Bonda, pracujúceho pre MI6 s povolením zabíjať, sa už okrem spomínaného Craiga objavili Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Timothy Dalton, George Lazenby a David Niven.

Či sa k nim Laviscount pripojí, je nateraz otázne, keďže tvorcovia zatiaľ nevydali žiadne oficiálne vyhlásenie o tom, kto sa v role predstaví, a nie je známe ani to, kedy sa začne s nakrúcaním novej série.





