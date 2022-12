Paris Hilton chce, aby si na konci roka 2022 zošalel. Vypočuj si jej staronový singel

Speváčka Paris Hilton pred oslavami konca roka 2022 vydala upravenú verziu svojho starého hitu Stars Are Blind, čím sa pochválila na Instagrame. „Táto skladba pre mňa vždy znamenala tak veľa a považujem za správne uzavrieť rok 2022 jej verziou v novom šate,“ napísala Hilton a pochválila sa videom, na ktorom jej tvár žiari na slávnom Times Square v New Yorku.

„Ďakujem všetkým, ktorí vždy podporovali moju hudobnú kariéru,“ dodala speváčka so slovami, že má najlepších fanúšikov na svete. Tým zároveň prisľúbila, že sa v novom roku môžu tešiť na jej nové skladby.

Pieseň Stars Are Blind vyšla v roku 2006 na debutovom štúdiovom albume s názvom Paris. Spoločne so songom Stars Are Blind sme počuli ďalšie dva známe single Turn It Up a Nothing in This World. Album dokopy obsahoval 11 skladieb.

