Je plná stupídnych postáv a príbeh stráca zmysel, no 3. sériu Emily in Paris aj tak zhltneš za večer. Nás pohltila bez váhania

Nič povrchnejšie, zbytočnejšie a vzdialenejšie od reality sme azda nikdy nevideli, ale aj tak nás najnovšia séria Emily in Paris po prvých sekundách nanovo chytila, oplieskala o gauč svojimi bizarnosťami, no nepustila až do konca. A nám sa to dokonca páčilo.

Najnovšia 3. séria znovu stavila na overený recept, ktorý tak výborne fungoval v predchádzajúcich dvoch. Lily Collins v šialených outfitoch dennodenne vytvára malér za malérom, aby ho následne svojím neprekonateľným šarmom vyriešila.

Niet tomu čo vyčítať, pretože Lily sa v role Emily našla a svojím obočím dokáže zahrať aj tie emócie, o ktorých existencii si doteraz netušil.

Emily má vzácnu schopnosť preľstiť svojich francúzskych kolegov, nepriamo sa im vysmiať do tváre a stereotypne pourážať celú francúzsku kultúru, no nešetrí ani Američanov a za to treba tvorcov oceniť. Často je to síce prvoplánové, ale srandu si naozaj vedia urobiť z čohokoľvek a kohokoľvek.

V tretej sérii čelí Emily novým pracovným aj vzťahovým výzvam. Zdroj: Netflix

Príbeh, ktorý sa stratil niekde v prvej sérii



Má Emily in Paris vôbec koherentnú príbehovú líniu, alebo tvorcovia len tak strieľajú na náhodu a dúfajú, že to bude ľudí stále baviť? Emily podľa nás príbeh stratila niekde v tretej epizóde prvej série a odvtedy sa to iba motá okolo zložitých vzťahov, randenia, podvádzania, ghostovania a opätovného milovania. A sexu na parížskom kolotoči.

Emily in Paris je seriál, pri ktorom sa človek zamýšľa nad tým, koľko zábavy musela zažiť kostymérka, keď herečka vyberala outfity tak, aby si diváci mohli občas buchnúť po čele z kombinácií, ktoré má Lily Collins na sebe. A to je na tom to najlepšie.

Napriek tomu nás to stále baví. Aby sme si to v rýchlosti zrekapitulovali, Emily v tretej sérii rieši dilemu, či zostať verná svojej americkej mentorke Madeline z Chicaga, ktorá je, mimochodom, definitívne najotravnejšou postavou histórie netflixových seriálov, alebo odísť za zmyselnou francúzskou dámou Sylvie, ktorá symbolizuje Paríž.

Tie najotravnejšie postavy na svete

Ak Madeline nazývame najotravnejšou postavou, nerobíme si srandu. Vyskúšaj si do Googlu napísať „Madeline Emily in Paris“ a vyhľadávač ti ako najčastejšie hľadanie automaticky ponúkne doplniť tvoju frázu o slovo „annoying“, v preklade nepríjemná či otravná. Tvorcovia vedeli, čo robia, keď Madeline nechali hlasno prežúvať jedlo či odsávať si dojčenské mlieko z poprsia gigantickou pumpou popri pobehovaní po kancelárii.

Ani Francúzke Sylvie však Netflix nezostal nič dlžný. Ak o Francúzkach existuje stereotyp, že sú zmyselné dámy a neboja sa trochu odhaliť, tak Sylvie je francúzska dáma na steroidoch. Máme pocit, že sme za prvé tri série častejšie videli jej dekolt v obrovských výstrihoch ako záber na jej tvár. Ale keď to tak vo Francúzsku je, tak prečo nie.

Emily in Paris dostala tretiu sériu. Zdroj: Netflix

Vzťahy, ktorým nerozumejú ani samotní tvorcovia

Samostatnou kapitolou v Emily in Paris sú vzťahy. Romantické vzťahy. Medziľudské vzťahy. Aj vzťahy na pracovisku. Všetky sú tak veľmi pritiahnuté za vlasy, až sa človek niekedy nedokáže nezasmiať na tom, čo zase tvorcovia vymysleli.

Tak napríklad (a teraz nečítaj ďalej, ak si ešte z novej série nevidel aspoň 4 epizódy), Emily sa zahľadí do kuchára, ktorý chodí s blonďavou Francúzkou, no aj tak podvedie svoju frajerku s peknou Američankou, čo Francúzku, samozrejme, naserie, no svojmu milovanému kuchárovi odpustí, Američanku verejne vysmeje pred priateľmi, aby sa napokon rovno nasťahovala k svojmu kuchárovi. A potom ho podviedla so ženou.

Že si sa stratil a nechápeš? To síce ani my, ale potom si človek pri pozeraní Emily povie, že takto predsa len môžu fungovať moderné vzťahy. Tvorcovia to potom nabúrajú sympatickým tmavým Angličanom Alfiem, ktorý Emily ukáže, ako vyzerá „good time“, no následne sa urazí, svoju frajerku totálne ghostne a odíde do Anglicka, lenže do Anglicka v skutočnosti neodíde a odrazu sa po mesiaci zjaví na jej pracovnom stretnutí. Ach.

Človek sa preto nestíha pozastaviť nad tým, že okrem bláznivej romantičky Emily a podvádzajúcej Francúzky (veď lebo také tie Francúzky koniec koncov aj sú, nie, Netflix?) sa nám v príbehu motá speváčka Mindy, ktorá si Paríž omotala okolo prsta, ale zároveň prakticky ani nemá na nájom, ale aj tak nosí dizajnovky od Muglera, lebo veď v Paríži sa zrejme dizajnové outfity a kabelky len tak povaľujú po chodníkoch. Spolu s potkanmi.

Vzťahy Američanky Emily sa v tretej sérii výraznejšie skomplikujú. Zdroj: Netflix, Emily in Paris

Čo na seriál hovorí skutočná Francúzka z Paríža?



Sila fenoménu Emily in Paris nás pohltila natoľko, že sme si dali tú námahu, aby sme s dianím v seriáli konfrontovali skutočnú Francúzku menom Amandine, ktorá momentálne pracuje vo vysnívanom Paríži, ale tiež sa do mesta iba prisťahovala.

Možno by si očakával, že ju stereotypy o Francúzoch urážajú, no opak je pravdou. Emily in Paris v skutočnosti miluje, rovnako ako väčšina ľudí v Paríži, s ktorými trávi svoj čas. Stereotypy málokomu vadia a Parížania si skôr užívajú všetku pozornosť, ktorú im svet venuje, tak prečo by sa hnevali za vtipný seriál na Netflixe?

A či sa v Paríži naozaj pracuje tak ledabolo, ako to ukazuje Emily v seriáli? Veru áno.

Jasné, nie každý robí v marketingovej agentúre, ale aj zo zážitkov našej Amandine musí byť človeku jasné, že keď sa v Paríži naozaj chodí do práce na 10.00 a k dvojhodinovému obedu od druhej mnohí nepohrdnú pohárom vína, tak miestny život vyzerá predsa len o trochu viac bohémsky ako trepať sa ráno bratislavskou MHD do kanclu a večer zájsť na pivko.

Emily sa občas v seriáli púšťa do boja s veternými mlynmi. Zdroj: Netflix, Emily in Paris

Aj tak našu Emily milujeme



Tento seriál je fenomén, ktorý nemusíš mať rád, môžeš ho neznášať, ale aj tak by ti dokázal svojimi 30-minútovými epizódami bez mihnutia oka zhltnúť celý večer, a ani by si nevedel, ako sa to stalo.

Emily in Paris spoľahlivo dookola nedáva zmysel, má najotravnejšie postavy na svete, každý ledva zamestnaný človek tam podľa seriálu musí mať šatník naprataný dizajnovkami od najdrahších značiek a uveriteľnejšie vzťahy by možno dokázal vymyslieť priemerný slovenský tínedžer, ale Emily in Paris má aj tak niečo, čo mu môžu ostatné seriály závidieť.

Nič z toho nám totiž nevadí. Niekto to môže volať únik z reality a niekomu možno dobre padne vypnúť myseľ a pozerať na trampoty Američanky v Paríži, ale všetci sa nakoniec svorne zhodnú, že si Emily aj tak potajomky pozreli, lebo o nej každý toľko rozprával.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.