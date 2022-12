Splitboarding zvýši telesnú zdatnosť aj duševnú rovnováhu

Tak, ako sa zo žiaka autoškoly nestane automaticky skúsený vodič kamiónu, tak isto sa zo zjazdového lyžiara automaticky nestane odborník na zimné adrenalínové športy. Splitboarding je šport, pri ktorom sú dôležité nielen teoretické vedomosti, ale hlavne prax. A tú je dobré nadobudnúť po boku skúsenejšieho športovca. Splitboarding funguje na podobnom princípe ako skialpinizmus a okrem odhodlania si vyžaduje tiež dobrú fyzickú kondíciu, bezchybný výstroj, kvalitné športové oblečenie a skúseného sprievodcu.

Čo je splitboarding

Splitboarding spočíva v stúpaní do kopca a v jazde z kopca vo voľnej prírode. Pri výstupe sa splitboard rozdelí na dve polovice a na každú polovicu dosky sa nalepia špeciálne šliapacie pásy. Technika chôdze a princíp šľahania nie je zložitý, sklon nohy sa reguluje vyklápaním a sklápaním pätiek. Pred jazdou dolu sa pásy odlepia, doska sa spojí háčikmi a viazanie sa prepne do polohy zjazd. Potom nasleduje voľná jazda na spojenej doske. Pri šliapaní do kopca sa používajú teleskopické paličky, pri jazde dolu nie.

Ako vybrať splitboard zo štyroch základných tvarov? Prvý typ je ideálny pre jazdu vo vysokej rýchlosti jedným smerom, zvyčajne má prednú časť dosky dlhšiu a mäkšiu, zadná časť je kratšia a tvrdšia. Druhý typ je univerzálny, má symetrický tvar a je ohybný. Tretí typ má pravú aj ľavú stranu rovnakú - rovnako široká je špička aj päta dosky a viazanie je umiestnené na širší postoj. Štvrtý typ je určený len na jednosmernú jazdu, doska má viditeľný rozdiel medzi šírkou špičky a päty.

Veľkosť a dĺžka

Splitboardy je dobré voliť podľa vlastných preferencií - podľa športových skúseností a zvyklostí. Ako vybrať správnu dĺžku? Najjednoduchšie je vyhľadať si veľkosť vo veľkostnej tabuľke výrobcu – stačí poznať svoju hmotnosť, výšku a typ terénu. Výhodou dlhšej dosky je, že lepšie podporuje rozloženie váhy tela v mäkkom snehu a počas stúpania poskytuje lepší odraz aj sklz. Kratšia doska je o niečo ľahšia, je obratnejšia a lepšie sa s ňou manévruje.

Športovci sa môžu rozhodnúť aj pre praktické splitboard sety, ktoré obsahujú okrem splitboardu aj viazanie a stúpacie pásy, čo nákup zjednoduší. Či sa športovec rozhodnete pre splitboarding na rekreačnej alebo vrcholovej úrovni, skvelé účinky tohto adrenalínového zimného športu môže zažiť každý.

