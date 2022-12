Tiktok triky na balenie darčekov: Zabaľ fľašu, hrnček a iné veci bez toho, aby si tvoja rodina myslela, že máš obe ruky ľavé

Pre niekoho predstavuje nákup vianočných darčekov nočnú moru, pre iných začína peklo až pri ich balení. Ak si kreatívna duša, balenie darčekov môže byť pre teba samo osebe umením. Ak patríš do skupiny, pre ktorú je balenie darčeka španielska dedina, inšpiruj sa kreatívnymi videami z Tiktoku.

Nezáleží na veľkosti či tvare darčeka. Ukážu ti, ako sa dá každý darček krásne zabaliť. Napriek tomu, aké lákavé je dať všetko do darčekovej tašky, existuje množstvo trikov, vďaka ktorým môžeš svojim blízkym darovať pod stromček štýlovo zabalené darčeky.

Skús to bez stužky

Profil Elpetersondesign je zameraný na domáce dekorácie, tipy a triky pri zariaďovaní bytu. Aktuálne tam nájdeš množstvo vianočnej inšpirácie, ako vyzdobiť celý dom či stromček. Nechýbajú ani triky na balenie darčekov, ktoré potešia hlavne nadšencov minimalistického a elegantného štýlu. S papierom doslova čaruje a ukáže ti, že nie vždy musíš použiť stužku. Vhodnou ozdobou sú napríklad vetvičky, ktoré darčeku dodajú kreatívny nádych.

Šťastné a ekologické

Profil značky Westwing je plný inšpirácií. Online obchod nábytku a doplnkov prináša na svojom Tiktoku kreatívne vianočné videá. My sme pre teba vybrali tip, ako zabaliť svoje darčeky trochu ekologickejšie. Zabudni na papier a zabaľ ich do jemnej plátennej látky. Vyzerá to výborne a určite látku ešte využiješ.

Tip pre last minute baličov

Šperky a rôzne miniatúrne darčeky ti pri nákupe zvyčajne zabalia do krásnej krabičky, no ak chceš byť kreatívny alebo si na krabičku jednoducho zabudol, skús sa inšpirovať videom na profile Makelifesimpler_.

Na profile nájdeš mnoho rád, ako zabaliť úplne bežné veci. Dáme ruku do ohňa za to, že ti odrazí dekel do Santovej dedinky, keď uvidíš, ako šikovne sa dá zabaliť napríklad taký uterák.

Rýchly trik na balenie sviečok

Sviečky sú obľúbeným vianočným darčekom a nič nimi nepokazíš. Zabaliť ich však môže byť veľmi zložité. Profil Tracie Garrett ti ukáže, ako sviečku položiť pod stromček tak, aby si sa za to nemusel/-a hanbiť.

Balenie, ktoré klame telom

Profil Wioleta_daria ti ukáže, že pri balení darčekov môžeš byť naozaj kreatívny. Wioleta Daria ti prináša spôsob, ktorý nie je pri balení darčeka až taký bežný. Zistíš, že darček nemusíš klasicky položiť pod stromček. Môžeš ho pokojne naň zavesiť. Prekvap svojich blízkych originálnym prevedením a odlíš sa od typických, bežne zabalených darčekov.

Ako zabaliť podivné tvary?

Lennia na profile prináša followerom množstvo nápadov, ktoré ti pomôžu pri balení akéhokoľvek darčeka. Ukáže ti napríklad, ako zabaliť skejtbord, šampón alebo hrnček. Ak nechceš všetko natrepať do darčekovej tašky, tento profil určite oceníš.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.