12 filmov, ktoré ti urobia program na celé sviatky. Máme pre teba tipy na rozprávky, komédie či akčné filmy

Na čo sa najviac tešíš na Vianoce? Ani nehovor, my vieme. Na tú pohodu pred telkou, keď prestane existovať kalendár, čas a všetky povinnosti. Tvoje jediné starosti sú, či si dať linecké alebo pagáčik a čo ideš pozerať. S koláčikmi ti nevieme pomôcť, ale s výberom filmu áno.

Vianočná ponuka Voyo je taká široká, až si budeš mať problém vybrať čo skôr. Máš chuť na klasickú rozprávku, animovanú, komédiu alebo typickú zasnívanú romantiku? Povyberali sme niečo pre každého, aj pre tých, ktorí sú typickým Grinchom rodiny.

Vianočná romantika

Noc v New Yorku je menej tradičný romantický vianočný film. To, čo vyzerá spočiatku ako veľmi zlý deň, skončí ako dobrodružná noc. Všetko to začne tým, že Brooke zmešká posledný vlak do Bostonu, následne ju okradnú, a tak sa nemá ako dostať domov. Kvôli tomu, čo spravila pred odchodom, sa musí nutne dostať domov. Počas najväčšieho stavu zúfalstva narazí na sympatického pouličného hudobníka Nicka. Ten jej poskytne úplne iný pohľad na svet. Začne sa tak noc v New Yorku, na ktorú ani jeden z nich tak ľahko nezabudne.

Na Vianoce sa dejú zázraky, a to aj vo filme Kúzelný čas Vianoc. Dej rozpráva o Charlesovi, ktorý neustále vymýšľa nejaké vynálezy a sám sa stane obeťou jedného z nich. Ani nevie ako, prenesie sa z roku 1903 do roku 2020 a ocitá sa vo Whitleyovom múzeu, kde stretáva Megan. Tá mu pomáha dostať sa naspäť do roku 1903, no keď Charles niečo vymyslí, s Megan sa do seba zaľúbia. Toto vzplanutie má veľký vplyv na jeho konečné rozhodnutie.

Rozprávky z domácej produkcie

Ak si nevieš predstaviť Vianoce bez hraných rozprávok, no Soľ nad zlato a Princeznu ze mlejna poznáš od slova do slova, pozri si niektorý z našich tipov. Česko-slovenská rozprávka Sedem zhavranelých bratov rozpráva tradičný príbeh, no je okorenená humorom, ponaučeniami a napätím. Bohdanka v dospelosti zistí, že jej bratia boli prekliati a majú podobu havranov, rozhodne sa ich zachrániť. Čarodejnica jej poradí, že havraních bratov zachránia kúzelné košele, no ani s tými to nebude jednoduché.

Čertí brko je humorná rozprávka, ktorá ťa nechá nahliadnuť do fungovania pekla. Kúzelné brko zapisuje všetky hriechy smrteľníkov z mestečka Švindľov bez toho, aby o tom ľudia tušili. Brko sa však jedného dňa pokazí a je potrebné doručiť nové. Túto dôležitú úlohu dostane mladý čert Bonifác, ktorý získa po prvýkrát šancu vyskúšať si život v ľudskom tele. Tomu čarovné pero ukradne miestny podvodník, čo spustí sled neželaných udalostí.

Osirelého Urbana vezme lakomý hodinár za učňa. Keď chlapec dospeje, zamiluje sa do hodinárovej dcéry Laury a túži si ju zobrať za ženu. Jej otec, majster hodinár nie je z toho úplne nadšený, a preto sa rozhodne Urbana otestovať. Pošle ho do sveta hľadať hodinky, ktoré varujú pred smrťou. Háčik je v tom, že vôbec nie je jasné, či sú hodinky skutočné alebo to je len mýtus. Ak sa ich Urbanovi podarí získať, môže si vziať Lauru sa ženu. Česko-slovenská rozprávka Hodinárov učeň je o statočnosti a prekonávaní prekážok, ktoré stoja v ceste za pravou láskou.

Animované rozprávky

Trojdielnou sériou filmov Ľadová sezóna ťa prevedie hlavná postava ľadového medveďa Norma, ktorý dokáže komunikovať s ľuďmi. Medvede ho považujú za samotára, pretože uprednostňuje spoločnosť tuleňov pred svojimi rovesníkmi. Norm je vtipkár a veľkú časť jeho dňa tvorí zábava. K životu mu veľa nechýba, no nemá rád turistov, ktorí ničia jeho okolie. Po tom, ako sa jeden developer rozhodne postaviť luxusné byty v jeho milovanom arktickom teritóriu, zoberie veci do vlastných rúk. Odcestuje do New Yorku a začne sa vydávať za maskota – muža v medveďom kostýme. Filmová séria ti ukáže, čo všetko sa môže stať, keď vyjdeš zo svojej komfortnej zóny.

Vieš si predstaviť, že tvoje sny by ostatní mohli pozerať ako film? Podľa rozprávky Minna a továreň na sny každý človek má režiséra snov a vlastný filmový štáb. Dvanásťročná Minna sa počas jednej noci omylom dostane do snového zákulisia a netrvá dlho, kým sa naučí meniť sny iných ľudí. Zrazu je schopná zasiahnuť do ich scenára, čo veľmi rýchlo zneužije. Niekomu pridá zábavu, iným zas strašidlá. Vysvitne, že manipulácia s ľudskými snami sa nie vždy vypláca.

Pes britskej kráľovnej Rex je najobľúbenejším psíkom v londýnskom paláci. Nečakane ho zasiahne rana osudu, stratí svoju psiu lásku a nerozumie, čo sa mohlo stať. Myslí si, že sa len stratila, a rozhodne sa, že ju nájde a privedie naspäť. Realita je však iná. Opúšťa všetko, čo poznal – luxus a obskakovanie a vydáva sa do doposiaľ neznámeho sveta. Na svojej ceste vo filme Psie veličenstvo počas svojej cesty zistí, kto v skutočnosti je.

Akčné a krimi

Po pozretí filmu Ľadová archa ti rozsiahla snehová pokrývka rozhodne nebude chýbať. V hlavnej úlohe sa predstaví Chris Evans. Celá planéta sa v roku 2031 ocitne v extrémne chladných teplotách, pretože nová doba ľadová. Na svete zostalo len niekoľko preživších, všetci sú v jednom vlaku, ktorý chodí okolo sveta a nikdy nezastaví. Chudobní sú nútení žiť v zadnej časti vlaku a úplne vpredu žije okázalým životným štýlom len elita. Navyše, chudoba dostáva jedlo na prídel – kŕmia ich len nechutnou tmavou hmotou, a aby toho nebolo málo, odoberajú im deti. Vypukne revolúcia, ktorá má jediný cieľ – rozvrátiť nastavenú spoločenskú hierarchiu.

Film Uväznení v horách sa odohráva v odľahlých lesoch Kanady. Drevorubač Joe má obavy o svojho otca, ktorému lekári diagnostikovali mentálne ochorenie a odpoučili presun do ústavu. Vie, že by to nebolo možné, a preto vezme otca do lesného zrubu, nech sa o všetkom v pokoji porozprávajú. Muži však netušili, že si v zrube pašeráci drog ukryli kokaín. Hneď po príchode objavia biely prášok. Situáciu skomplikuje Joeova dcéra Charlotte, ktorá sa skryla v kufri auta. Joe sa snaží s rodinou odísť, no príchod pašerákov im to poriadne skomplikuje.

Rôznorodé

Pauzu od sladkých rozprávok so šťastým koncom si môžeš dať s Margot Robbie. Herečka stvárnila skutočný a kontroverzný príbeh americkej krasokorčuliarky Tonyi Harding. Film Ja, Tonya zachytáva jej životnú horskú dráhu – rýchly vzostup až na vrchol a následný pád na samotné dno. Tonya spôsobila jeden z najväčších škandálov športovej histórie. Svojho času patrila medzi najlepšie krasokorčuliarky sveta. Tento šport však zabudol na jej úspechy, pretože ich zatienil útok na jej súperku Nancy Kerrig.

Film Hystéria ťa prenesie do viktoriánskeho Anglicka. Mladý lekár sa začne búriť proti zastaralým nemocničným postupom, vadí mu napríklad liečba pacientov pijavicami. Po odchode z nemocnice nachádza spoločníka, doktora Roberta Dalrympleyho, ktorý sa špecializuje na liečbu ženskej hystérie a je otvorený rôznym experimentálnym postupom. Ženám začnú ich metódy pomáhať, čo ich dovedie k vynálezu prvej erotickej pomôcky.

Na všetky ostatné klasiky nemusíš čakať, kedy pôjdu v telke. Tri oriešky pre Popolušku, Pelíšky, Soľ nad Zlato či S tebou mě baví svět si môžeš pozrieť, kedykoľvek chceš.

