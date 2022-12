50 najočakávanejších filmov roka 2023 (2. časť)

Prvú časť o najočakávanejších filmoch budúceho roka si môžeš prečítať tu, nižšie ti prinášame druhú polovicu z finálnej päťdesiatky. Čo prinesie kinoprogram v roku 2023 a na ktorých hercov sa môžeš tešiť? Aké úlohy stvárnia a koľko si počkáš na to, až ich na plátne uvidíš?







26. Gran Turismo – 11. august



Režisér Neil Blomkamp (District 9, Chappie) v týchto dňoch nakrúca filmovú adaptáciu slávnej pretekárskej videohry Gran Turismo. Tvorcovia sa pri jej vymýšľaní inšpirovali skutočným hráčom hry, z ktorého sa stal profesionálny jazdec na športových autách. V hlavných úlohách uvidíš Davida Harboura a Orlanda Blooma.



27. A Haunting in Venice – 15. september



Budúci rok sa vráti na plátna kín aj svetoznámy detektív Hercule Poirot a stvárni ho skúsený Kenneth Branagh. Vo filmovej adaptácii románu Agathy Christie si nielen zahrá, ale ju aj zrežíruje. Pôjde už o tretí film, v ktorom si uznávaný britský filmár túto postavu zahrá.



Už skôr sme ho mohli ako Poirota vidieť v snímkach Murder on the Orient Express a Death on the Nile. Tentoraz sa s ním presunieme do čarovných Benátok. Okrem Branagha v snímke uvidíme aj Jamieho Dornana či Kelly Reilly.





Kenneth Branagh ako Hercule Poirot. Zdroj: Twentieth Century Fox Film Corporation

28. True Love – 6. október



Príbeh tejto snímky je zatiaľ tajomstvom, no vieme, že ju nakrúti 47-ročný Brit Gareth Edwards. Jeho Rogue One: Star Wars Story bol fantastickou akčnou jazdou a režijným master classom, preto to isté čakáme aj od tejto snímky. Známe je aj to, že pôjde o sci-fi drámu a uvidíme v nej Johna Davida Washingtona (Tenet, Amsterdam) či Kena Watanabeho (Inception, The Last Samurai).

29. Dune 2 – 3. november



Budúca jeseň prinesie zimomriavky nielen preto, že klesne teplota, ale aj preto, že vyjde pokračovanie veľkolepej science-fiction snímky Duna, nakrútenej podľa rovnomennej predlohy Franka Herberta. O réžiu sa opäť postaral filmový čarodejník Denis Villeneuve a v hereckom ansámbli nebude chýbať ani čoraz slávnejšia hviezdna dvojica Timothée Chalamet a Zendaya. Už teraz sa nevieme dočkať.





Dune Zdroj: Warner Bros.



30. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes – 17. november



V roku 2023 sa vrátime do krajiny Panem známej tým, že v nej musia bojovať vybraní jedinci o holý život. Príbeh nás však zavedie až 64 rokov pred udalosti z pôvodnej série Hry o život od Suzanne Collins.



Ako píše EW, uvidíme dospievajúceho Coriolanusa Snowa (v pôvodných filmoch ho hral Donald Sutherland) predtým, ako sa stal autoritatívnym prezidentom Panemu. Zo známych mien sa vo filme predstaví napríklad Hunter Schafer (Euphoria), Peter Dinklage (Game of Thrones) či Viola Davis (The Suicide Squad, Black Adam).





31. Wish – 22. november 2023



V budúcom roku nebude núdza ani o animované filmy, ktoré obľubujú nielen deti, ale aj ich rodičia, pretože práve rozprávky nás dokážu najlepšie vytrhnúť z reality bežného života. Wish nám prinesie štúdio Disney a bude rozprávať o sile prianí a snov, keďže sa spolu s postavami prenesieme priamo do Kráľovstva prianí, kde sa plnia akékoľvek sny.

32. Wonka – 15. december

Charizmatický Timothée Chalamet (Call Me by Your Name, Bones and All) si budúci rok okrem Paula Atreidesa vo vyššie spomínanej Dune zahrá aj legendárneho Willyho Wonku v rozprávke Paula Kinga. Ten už nakrútil napríklad dva skvelé diely Paddingtona. Z hercov určite stoja za spomenutie aj Olivia Colman (The Crown) a Rowan Atkinson (Mr. Bean).