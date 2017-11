Lekári našli v črevách severokórejského dezertéra parazity, aké ešte nikdy v živote nevideli. Dosahujú dĺžku aj 25 centimetrov

Po viac ako 10 rokoch sa na hranici medzi Severnou Kóreou a Južnou Kóreou opäť objavil dezertér. Nemenovaný severokórejský vojak sa pokúsil hranicu medzi krajinami prekročiť vo svojom džípe priamo pri známej demilitarizovanej zóne, kde sídli Joint Security Area, ale takmer svoj pokus o útek neprežil, pretože jeho bývalí kolegovia z KĽDR neváhali a okamžite začali strieľať, aby ho zabili ešte pred prechodom hranice. Ani viac ako 40 severokórejských guliek nestačilo na to, aby vojak zomrel, ale päť z nich ho trafilo do oblasti brucha, a tak sa musel okamžite podrobiť operácii. Po jej úspešnom zvládnutí vyšiel uznávaný chirurg Lee Guk-jong pred médiá, aby porozprával o poznatkoch, ktoré získal pri operácii mladého muža.

