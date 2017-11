21-ročný Rus podľahol syntholu, aby získal svaly, po akých vždy túžil. Jedného dňa by chcel mať najväčší biceps na svete

Cvičenie a pracovanie na svojej postave patrí medzi obľúbené aktivity vo voľnom čase, ale niektorí jedinci si skrátka nedajú povedať a chcú vysnívané výsledky dosiahnuť za pár týždňov, prinajhoršom rovno za pár dní. Neuvedomujú si, že pevnému telu predchádza viac než len pár dní dvíhania činiek a keď po chvíľke nevidia výsledky, začnú premýšľať nad tým, ako by sa dala biológia človeka oklamať a docieliť tak dokonalú postavu v čo najkratšom čase.

No a tak tu máme synthol, vďaka ktorého užívaniu sa už "preslávil" nejeden človek, samozrejme v negatívnom zmysle. Do tejto skupiny ľudí patrí aj ruský fitness nadšenec Kirill Tereshin z mesta Pyatigorsk a navyše má len 21 rokov. S touto nebezpečnou látkou sa tak začal zahrávať už poriadne priskoro, no ako vidno z fotografií, ťažkú hlavu si z toho nerobí. A zatiaľ čo väčšina ľudí, ktorí neodolali syntholu, si ho pichajú na mnoho miest, Kirill sa zameral len na svoje ruky. Tie vďaka tomu pôsobia absolútne nesymetricky oproti celému zvyšku tela. Ruského chlapca neodrádzajú ani komentáre na sociálnych sieťach k jeho fotkám a ako sám hovorí, jedného dňa by chcel prekonať rekord vo veľkosti bicepsu. A tie jeho momentálne dosahujú až 60 centimetrov.

