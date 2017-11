Vianočná reklama Tesca rozzúrila ľudí. Moslimovia v nej chcú tiež osláviť sviatky

Svoju vianočnú kampaň už uviedlo aj Tesco. Reklamou vo Veľkej Británii však pár dní po jej odvysielaní poriadne rozhnevalo množstvo ľudí.

Namiesto toho, aby vyvolala radosť a pravú predvianočnú atmosféru, stal sa úplný opak. Reklamná kampaň Tesca spustila vlnu vášní i nenávisti. Celým problémom je, že v nej zohráva drobnú úlohu moslimská rodina.

V krátkej reklame rôzne rodiny pripravujú tradičné vianočné jedlo v Británii - moriaka. Rodiny sa schádzajú a pozdravujú, až sa medzi nimi objaví aj jedna moslimská rodina. S Tesco taškou vchádza do bytu za svojimi moslimským priateľmi, aby spoločne oslávili sviatky.

To sa nepáčilo viacerým ľuďom, ktorí mali výhrady, že moslimovia predsa takéto kresťanské sviatky neslávia. „Prečo vo vašej reklame ukazujete, že moslimovia slávia Vianoce? Je to úplne nesprávne, všetci vieme, že to tak nie je,“ napísal jeden rozhnevaný užívateľ Twitteru. Ďalší uviedol, že sa cíti urazený.

Tesco však argumentovalo tým, že každý má predsa možnosť užiť si sviatky. „V Tescu privítame na Vianoce každého a sme veľmi hrdí na to, že môžeme oslavovať rôzne príležitosti, keď sa ľudia na sviatky stretávajú,“ odkázal hovorca.

Cieľom Tesca je podporovať rozmanitosť. Kampaň zložená z piatich krátkych videí chce osláviť rôzne spôsoby, ako sa ľudia stretávajú a kde je v centre pozornosti jedlo.