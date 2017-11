Mladý Rus rozsekal svoju milenku, vypražil jej mozog a zapil ho krvou. Všetkých zaskočil, pretože sa vyznačoval vysokou inteligenciou

Psychicky narušený človek je schopný ohavných činov, ale pri detailnom opise vraždy, ktorá sa stala ešte začiatkom roka v Rusku, skutočne trhne krv v žilách. Nedávno prišiel z Ruska kanibalistický škandál, v ktorom dvojica ľudské mäso dlhodobo zavárala a predávala v koláčoch aj do kaviarní, avšak tentoraz nešlo o žiadnu pravidelnú činnosť a mladý 21-ročný Dmitry Luchin bol zastavený skôr, ako mohol ublížiť ďalším ľuďom. Polícia prišla na to, že na Medzinárodný deň žien sa Dmitry stretol so svojou milenkou, 45-ročnou Olgou B. v jej byte, kde sa rozprávali a popíjali spoločne víno ako v akýkoľvek iný večer.

Olga sa potom cítila unavená, a tak si šla ľahnúť do postele, pričom Dmitry zostal v jej byte a ako to sám popísal, odrazu sa v jeho mysli čosi zmenilo a on zašiel do spálne, aby spiacu Olgu začal dusiť vankúšom. Nepodarilo sa mu ju zabiť na prvýkrát, pretože vzdorovala a chvíľu bola pri zmysloch, lenže napokon upadla do bezvedomia a on si šiel zapáliť cigaretu na balkón. Do spálne sa vrátil s prázdnou fľašou od vína, ktorou ju udrel po hlave a šiel si opäť zapáliť. Keď sa vrátil druhýkrát, udrel ju fľašou do hlave ešte raz a Olga následne zomrela, čo mu otvorilo dvere do sveta kanibalizmu.

Najskôr s jej krvou nakreslil na dvere satanistický symbol, aby potom tĺčikom na mäso začal rozbíjať jej lebku. O chvíľu sa dostal až ku mozgu, z ktorého si kúsok odrezal a odišiel ho vypražiť, lenže mozog mu zachutil natoľko, že si musel prísť odrezať ďalší kúsok a rovno do pohára nechal natiecť jej krv, aby mohol kúsky mozgu zapiť. Neskôr jej rozrezal brucho, z ktorého jej vypadli všetky vnútorné orgány, ale nezastavil sa ani pri tom, pretože následne jej odrezal uši. Jedno umiestnil do mačkinej misky a druhé do ženiných úst. Vínovou fľašou ju stihol aj posmrtne sexuálne zneužiť, odrezal jej bradavky a na záver jej ešte prerezal hrdlo, aby po šiestich hodinách odišiel z bytu aj s tabletom a lakom na vlasy.

Policajti ho vypátrali a aj keď sa ešte oficiálne nepriznal, na výsluchu pred vyšetrovateľmi do detailov opísal celý priebeh vraždy presne tak, ako si ho mal práve možnosť čítať, a momentálne mu hrozí trest odňatia slobody až na doživotie. Dmitry pritom nebol problémovým mužom a vyznačoval sa vysokou inteligenciou, často dokonca skladal básne a venoval sa čítaniu kníh. Na internete však policajti zistili, že bol členom skupiny s názvom „Svet maniakov a sériových vrahov“, takže zrejme nešlo o náhodný skrat v jeho mysli, ale dopredu naplánovanú akciu, ktorá sa skončila najstrašnejšou vraždou, akú kedy miestni policajti videli.

