Kvôli veľkému záujmu pridáva Rytmus ešte jedno predstavenie so symfonickým orchestrom. Nenechaj si ujsť spojenie rapu a živých nástrojov

O tom, že v závere roka prebehne Rytmusov koncert za sprievodu symfonického orchestra už vie snáď každý. Informáciu rozširovali aj "tradičné" média, ktoré neskrývali pohoršenie a nápad interpretovali prevažne kriticky ako vystúpenie plné vulgarizmov. Asi si však nestihli uvedomiť, že práve rapový žáner je v súčasnosti najrozšírenejším na svete a nadávky sú posledné, čím by mal snahu zaujať. Našťastie je podstatne viac tých, ktorí myšlienku vystúpenia najlepšieho slovenského rapera za sprievodu 55-členného tímu profesionálov so živými nástrojmi naozaj chápu. A najavo to dávajú tým, že si veľmi ochotne zakúpia na túto udalosť lístok. Niekoľkotisícová kapacita bratislavskej Incheba Expo Arény sa vypredala za pár týždňov, čo je pre organizátorov určite veľmi príjemným prekvapením.

Kvôli obrovskému záujmu zo strany fanúšikov a zvedavcov sa tak Evency rozhodla vybojovať ešte jeden termín v rovnaký deň - 26.12. Pôvodné už vypredané predstavenie teda prebehne o 21:00 a nové o 16:30 na tom istom mieste, teda v hale C. Program bude v oboch prípadoch úplne rovnaký. Ak chceš vidieť, ako Rytmus v priamom prenose prepíše históriu slovenskej hudby a navždy zbúra všetky žánrové hranice, utekaj na ticketportal.sk, kde si ešte stále môžeš zakúpiť vstupenky na najlepšie miesta.