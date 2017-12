Pornhub chce preraziť aj v módnom priemysle. Kúsky z jeho novej kolekcie si zamiluje nejeden gurmán

Jednou z tých silnejších stránok dnes už nesmierne populárnej webovej destinácie, kde nájdeme bohatú kôpku pikantných videí pre dospelých, je predovšetkým marketing. Pornhub si za posledné roky spravil meno najmä vďaka virálnej reklame, ktorá takmer zakaždým obletela snáď celý internet. A o niečo podobné sa po novom snaží aj prostredníctvom módneho priemyslu.

The Richardson x Pornhub capsule will let you celebrate sexual liberation while putting clothes on: https://t.co/d25GnaQ8bL pic.twitter.com/aKkpWPLbJ8