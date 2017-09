Slovenskí futbalisti nestačili na domáce Anglicko a začína sa tak súboj o druhé barážové miesto

Po dlhých týždňoch čakania sa konečne začali najlepšie ligy sveta, no ako býva o takomto čase zvykom, nadšenie z ich štartu preruší reprezentačná prestávka, keďže boje o majstrovstvá sveta 2018 v Rusku sú v plnom prúde.

Našich chalanov najskôr čakal náročný súper v podobe Slovinska, keďže tí to na nás vedia, čo potvrdili aj v prvom zápase na ich ihrisku po zisku troch bodov. Stalo sa tak v druhom kole kvalifikácie, po ktorom sme mali na konte nula bodov a vstup do kvalifikácie nám tak vôbec nevyšiel. Našťastie, odvtedy sa chalani vzchopili a postupne sa vyšvihli až na druhé miesto v skupine hneď za Anglicko a pred Slovinsko a aj preto bol spomínaný zápas pre nás poriadne dôležitý, keďže prípadná výhra by nás posunula až o štyri body pred Slovincov a minimálne druhé miesto by tak bolo s najväčšou pravdepodobnosťou ustrážené. V tomto zápase sme navyše podali výborný výkon, súpera sme takmer k ničomu nepustili a hoci sme sa na jediný gól v zápase poriadne načakali, v závere to tam konečne padlo.

Dnes to teda bol súboj o prvé miesto v skupine, kam by nás prípadná výhra posunula. Sily sme si totiž zmerali s reprezentáciou Anglicka, pre nás dobre známeho súpera z posledných mesiacov. Odohrali sme s nimi zápas počas skupinovej fázy európskeho šampionátu, kedy sme videli bezgólovú remízu 0:0, no a proti Albionu sme aj otvorili našu kvalifikačnú púť do Ruska, keď sme nešťastne prehrali doma gólom z nadstaveného času. Naši chalani však boli teraz určite výborne naladení po triumfe nad Slovinskom a na slávnom Wembley chceli určite zabojovať o víťazstvo.

Úvodné zostavy:

Anglicko: Hart – Walker, Cahill, P. Jones, Bertrand – Henderson (C), Dier – Alli – Rashford, Kane, Oxlade-Chamberlain.

Náhradníci: Heaton, Butland – Smalling, Cresswell, M. Keane, Stones, N. Chalobah, Defoe, Sturridge, Welbeck, Vardy, Sterling, Livermore.



Slovensko: Dúbravka – Pekarík, Škrtel (C), Ďurica, Hubočan – Škriniar, Lobotka – Weiss, Hamšík, Mak – Nemec.

Náhradníci: Polaček, Novota – Gyömbér, Duda, Greguš, Mihalík, Rusnák, Hrošovský, Mazáň, Sabo, Kucka, Ďuriš.

Príspevok, ktorý zdieľa Slovenský futbalový zväz (@sfzofficial), Sep 4, 2017 o 9:41 PDT

Už úvod zápasu ukázal, že na Wembley sme sa nechystali hrať na remízu a do svojho silného súpera sme sa hneď pustili. Ba čo viac, my sme takmer okamžite aj skórovali. Stano Lobotka najskôr výborne napádal Rashforda, až mu vypichol loptu, následne si ju vymenil s Adamom Nemcom, ktorý mu ju vrátil perfektnou prihrávkou a Stano elegantne prekonal brankára Harta. Už v tretej minúte sme sa tak ujali vedenia a šokovali futbalové Anglicko. Navyše ani po tomto góle sme sa nezatiahli, ale naďalej hrali otvorenú hru a vyzdvihnúť bolo treba Stana Lobotku, ktorý bol úplne všade a hlavne aj Adama Nemca, ktorý sa nestal len terčom nakopávaných lôpt, ale sa aj zapájal do akcií, neustále napádal rozohrávajúceho súpera a musím povedať, že takto výborne hrať som ho ešte asi ani nevidel. Klobúk dole, ako sa hodí do nášho systému hry.

Stano Lobotka otvára skóre zápasu

Nebezpeční boli ale aj domáci, vytvorili si viac šancí, prestrieľali nás pomerom 12:1 a na rohy viedli 8:0. Hral sa tak otvorený, pre divákov atraktívny zápas a na našu radosť sme v ňom ešte aj viedli. To sa ale zmenilo v 37. minúte po rohovom kope, kedy sa všetko začalo u nepresnej prihrávky Vladka Weissa. Angličania predviedli naučený signál so strielaným centrom na prednú tyč, kam si nabehol Eric Dier a výbornou strelou vyrovnal. V závere polčasu sa ešte mohlo aj červenať na strane Anglicka, kedy obrane Albionu ušiel Weiss, ktorý bol faulovaný Walkerom, rozhodca ale krútil prstom a polčas tak skončil výsledkom 1:1.

Dokonale zahraný rohový kop

Walker vs Weiss

Tak ako nám vyšiel úvod prvého polčasu, tak vyšiel začiatok druhého domácim. Po desiatich minútach sme sa Hartovi pripomenuli aj my, Adam Nemec si krásne spracoval loptu na prsiach a následne napálil loptu smerom na bránu, Hart bol ale dobre postavený a vyrazil loptu na roh. O to viac táto nevyužitá šanca mrzí, keďže už o pár minút sa domáci ujali vedenia. Rashford z Manchestru United potvrdil svoj obrovský potenciál a presne mierenou strelou spoza šestnástky prestrelil Dúbravku.

Rashford posiela domácich do vedenia

Na trávnik sa v druhom polčase dostali aj Rusnák, Ďuriš a Duda, teda ofenzívne naladení hráči, žiaľ, s výsledkom sme už nič nedokázali spraviť. Zápas tak prehrávame proti domácemu Anglicku 2:1, na lídra tabuľky strácame 5 bodov a keďže do konca kvalifikácie zostávajú dva zápasy, čaká nás súboj o druhé barážové miesto, keďže Škótsko aj Slovinsko sú len o bod za nami.