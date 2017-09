Je 16 metrov štvorcových postačujúcich pre spokojný život mladého páru?

Schopnosti architekta preveria častokrát práve drobné zadania. Efektívne vyriešiť a usporiadať malý, limitovaný priestor nie je jednoduché. Je to výzva. Všetko by malo byť dobre usporiadané, fungujúce, praktické... a naviac i pekné. V neposlednom rade nikto nechce aby priestor pôsobil klaustrofobicky. Mal by naplniť ambíciu - nebyť iba miestom na prespanie, ale podľa možností aj domovom. Poďme sa pozrieť ako to dopadlo:

Najmenší byt v Bratislave bol veľkou výzvou, v ktorej sa bojovalo o každý centimeter štvorcový. Požiadavkou investora bolo vytvoriť životný priestor pre dvoch dospelých ľudí, úlohou architekta bolo vytvoriť plnohodnotné spanie, jedenie, kuchynský kút, dostatok úložných priestorov a kúpeľňu, v ktorej budúci obyvatelia nedostanú klaustrofóbiu.