Súboj McGregor vs Mayweather uvidíš v priamom prenose aj na Slovensku!

Najočakávanejší súboj medzi Conorom McGregorom a Floydom Mayweatherom nebudeš musieť hľadať na biednych internetových streamoch, pretože ho bude v priamom prenose vysielať aj televízia Dajto. Informoval o tom portál tvnoviny.sk, pričom súboj bude odvysielaný v priamom prenose a na slovenských obrazovkách začne v nedeľu 27.8. o 8:30 ráno, čo je skvelý čas na skoršie víkendové vstávanie v kombinácii so súbojom dvoch titanov.

Komentovanie súboja dostal na starosť Slavo Jurko a okrem skvelej atmosféry v slovenských domácnostiach to bude určite žiť aj v T-Mobile aréne v Las Vegas, kde sa ešte pred hlavným ťahákom večera uskutoční viacero menších súbojov a samozrejme nebude chýbať ani sprievodný program. McGregor pritom nedávno zopakoval svoje odvážne tvrdenie, že Mayweather pôjde k zemi do konca štvrtého kola a my sa už nemôžeme dočkať toho, kedy obaja kohúti vstúpia do ringu.

Mayweather vs. McGregor: Here’s how the world's best fighters match up pic.twitter.com/waQHwyN6OR — Business Insider (@businessinsider) 17. srpna 2017