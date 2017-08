Zopár miliárd za lízatko alebo malá hra s menovými kurzami

Možno to poznáte, že prechádzate cez viacero krajín a potom sa vám v peňaženke tlačia mince a bankovky od výmyslu sveta. V našich končinách sú najznámejšie samozrejme eurá, ale väčšina z nás sa isto stretla aj s českými korunami, americkými dolármi, britskými librami či maďarskými forintami. To je ale iba malá vzorka toho, čím sa po celom svete platí.

A o čom bude tento článok? Predovšetkým o zdanlivo najsilnejších a najslabších menách. Sila meny nie vždy odráža ekonomickú situáciu danej krajiny – teda Británia na tom nie je 330-násobne lepšie ako Maďarsko... Je však zaujímavé predstaviť si, ako jednoducho môžete byť v niektorej krajine milionárom alebo že za mlieko budete platiť v tisíckach. Výmenné kurzy zahŕňajú nejeden zábavný príklad.

Začnime menami s najvyššou hodnotou. Ak si niekto myslí, že britská libra (libra šterlingov) je najsilnejšou, tak sa mýli. Sú predsa len aj mocnejšie platidlá. Prvenstvo drží Kuvajt, kde by ste za jedno euro dostali iba 356 filsov, čiže 0,356 kuvajtského dinára. Nie príliš ďaleko odtiaľ – v Ománe, by ste za euro dostali 454 baizov, a teda len 0,454 ománskeho rialu. A od známej libry je o niečo väčší aj dinár jordánsky. 0,835 tohto dináru sa rovná jednému euru. Ďalšie meny s vysokou hodnotou sú švajčiarsky frank (1,14 za 1 €), kajmanský dolár (0,968 za 1 €), spomínaná libra šterlingov (0,922 za 1 €), ale možno prekvapivo aj líbyjský dinár (1,605 za 1 €).

A teraz prejdime k tým slabším, ktorých je oproti euru omnoho viac a aj ich výkyv je oveľa väčší. Najslabšou menou v rámci Ameriky je aktuálne paraguajské guarani. Za jednoeurovú mincu by ste v tejto krajine prišli k 6 643 guaraní. V Afrike je rekordérom Guinea, kde má jeden guinejský frank takú nízku hodnotu, že za jedno euro ich tam zaplatia 10 476. Za jednoeurovku by ste viac ako dve tisícky domácej meny museli „vysoliť“ aj v Sierra Leone, Ugande, Madagaskare a v Tanzánii. V oblasti Austrálie a Oceánie je najslabšou menou vatu (zo štátu Vanuatu), ktorej treba na jedno euro 122,4. Absolútnym víťazom sú ale ázijské krajiny.

5 tisíc guinejských frankov (0,48 €).

Top 5 Ázie uzatvára kambodžský riel (4792 za 1 €), štvrtý je laoský kip (9785 za 1 €), bronzová indonézska rupia (15 746 za 1 €), strieborný (aj keď dong znamená po vietnamsky meď) je vietnamský dong (26 835 za 1 €) a menou úplne najnižšej hodnoty oficiálne platia v Iráne. Momentálne sa hodnota jedného eura rovná 38 964 iránskym rialom.

Aby sme neostali dlžní starému kontinentu, v Európe sú najslabšou menou spomínané forinty (304,2 za 1 €). No pred júlom 2016 tomu bolo inak. V Bielorusku panuje od osamostatnenia veľká inflácia. V roku 2000 prebehla prvá menová reforma, kedy za tisíc starých rubľov dostali ľudia jeden „nový“. Inflácia však pokračovala naďalej do takej miery, že práve v júli minulého roku prebehla znovu podobná reforma. Tentokrát sa škrtali nie tri, ale štyri nuly. Takže ak dnes dostaneme za jedno euro 2,28 bieloruského rubľa, ešte pred rokom by sme zaň dostali rubľov približne 23 000...

Úplne najväčšou hodnotou teda disponuje kuvajtské platidlo, kde potrebujeme takmer tri naše eurá na kúpu jedného dináru. Najväčšia bankovka v Kuvajte je však iba 20-dinárová, čo je cca 56,5 €. Najslabšia mena je spomínaný iránsky rial, ktorý sa teoreticky môže rozmeniť na 100 iránskych dinárov. Tie sa kvôli extrémne nízkej hodnote samozrejme dávno nepoužívajú. Najmenším iránskym platidlom je 50-rialová minca, ktorá sa vyrovná približne osmine centu. Najväčšia bankovka v Iráne má hodnotu milión rialov – necelých 26 €.

Iránske platidlo.

Celkom logicky si teraz vytvoríme najväčší extrém, aký je momentálne možný: Za jeden kuvajtský dinár dostaneme v prepočte 109 395 iránskych rialov! A aby toho nebolo málo, tieto krajiny spolu takmer hraničia. Takže nepochybne dochádza aj k reálnej výmene týchto peňazí. A keďže, ako sme spomínali, 1 iránsky rial = 100 iránskych dinárov, rozdiel medzi dinármi v Iráne a dinármi v Kuvajte je 11 miliónov-násobný!

V histórii sme ale zaznamenali ešte väčšie násobky. V Zimbabwe bol v roku 1983 zavedený zimbabwiansky dolár. Vtedy mal hodnotu rovnakú ako ten americký. Odvtedy tam ale zažili niekoľkokrát devalváciu. Od začiatku roka 2006 do jeho konca sa znížila jeho hodnota viac ako 5-násobne a v júli 2006 už za 1 US dolár platili viac ako pol milióna tých zimbabwianskych. Od augusta po devalvácii už „len“ 650. Za dva roky sa stihla táto už zdevalvovaná mena „vyšplhať“ na vyše 750 miliárd dolárov za 1 americký. Tak sa devalvovalo znova, začali na hodnote 245 zimbabwianskych dolárov za 1 USD v auguste 2008. Začiatkom februára 2009 bol jeden americký dolár hodný 300 biliónov tých zimbabwianskych. Takže banky v Zimbabwe začali tlačiť miliardové a neskôr biliónové bankovky, čím prekonali aj juhoslovanské 500 miliárd-dinárové bankovky z roku 1993.

100 biliónov zimbabwianskych dolárov.

Kvôli tejto hyperinflácii platia od roku 2009 v tejto krajine aj iné meny (hlavne americký dolár a juhoafrický rand). Pretože ak dostal niekto výplatu v domácej mene, behom pár dní by nemala takmer žiadnu hodnotu. V dobe vrcholu krízy sa bežne chodilo na nákup s plastovou taškou plnou peňazí a ceny sa dvíhali aj dvakrát za deň. To už pripomína situáciu z povojnového Nemecka alebo Maďarska.

V roku 1946 dosiahla inflácia v Maďarsku za mesiac júl 13 biliárd percent. Niečo také si ani nevieme predstaviť. Vtedajšia maďarská mena bola pengő a koncom mája 1946 by ste si za 42 000 000 000 000 000 (4,2 × 1016) mohli kúpiť 1 USD. O dva mesiace neskôr ste na americký dolár potrebovali už 460 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pengő (4,6 × 1029). Vtedy sa v Maďarsku už dávno tlačili bankovky, kde sa číslovka písala slovom, lebo všetky tie nuly sa na ne jednoducho nevošli.

Pengö bankovka (so zďaleka nie najvyššou hodnotou).

Zametanie bezcenných pengö po zavedení forintu v auguste 1946.

P.S.: Vedeli ste, že v rokoch 1918 až 1927 sa u našich južných susedov platilo maďarskými korunami? :-)

(na prepočty mien boli použité kurzy z dňa 24. augusta 2017)