Slovenskí architekti riešia problematický Luník IX. Známe sídlisko sa v ich návrhoch mení na nádhernú oázu

Luník IX je na Slovensku obrovský pojem a nekoluje okolo neho práve veľa dobrých prídavných mien. Často kvôli niektorým problematickým obyvateľom, zdevastovaným domom a celkovému príšernému vzhľadu panelákového sídliska. Košice sa však rozhodli spraviť krok vpred a spolu s organizáciou ETP Slovensko vyhlásili súťaž o najlepší architektonický projekt na zmenu neslávnej oblasti. Vyhral kolektív architektov skladajúci sa z mien Oto Nováček, Zuzana Capková, Marek Trebula, Patrik Bartas, Kristína Bogárová a Jakub Budaj. Do súťaže sa pritom zapojilo 24 tímov.

Podľa ich návrhu by sa mal Luník IX zmeniť na uvoľnenú lokalitu bez spoločenského napätia. Spočíva v rozvoji v sfére najbližších 10 až 50 rokov. Architekti navrhli prostredie plné rodinných domov, ktoré by si Rómovia stavali sami. Materiálna stránka by však musela ísť do úzadia, na prvom mieste sa nachádza snaha o vznik novej lokality. Potrebné finančné zdroje na prestavbu architekti nevypočítali.