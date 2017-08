Rytmusove experimentálne snímky sa dočkali ocenení na prestížnom americkom filmovom festivale

Všetci veľmi dobre vieme, že už 26. decembra sa dočkáme obrovského koncertu, v ktorom bude hrať hlavnú úlohu okrem Rytmusa aj symfonické hudobné teleso. Toto netradičné spojenie je jasným dôkazom, že sa člen Kontrafaktu nebojí búrať žánrové hranice, no zároveň stále platí, že má rap pod palcom viac ako ktokoľvek iný v našich končinách. A ak by ešte stále chcel niekto pochybovať, po týchto informáciách o jeho úspechoch za veľkou mlákou už priestor mať nebude. Začiatkom augusta sa v New Yorku konal prestížný hiphopový festival, ktorému dodal potrebný kredit sám Quentin Tarantino pri odovzdávaní ceny "Best of the Fests". Na tejto trojdňovej udalosti plnej vizuálneho umenia boli okrem množstva iných nominované a následne patrične ocenené aj dve snímky od Rytmusa.

Samozrejme, ide o krátke filmy Priepasť a Eternal, ktorými sa Patrikovi podarilo posunúť úroveň svojej práce na zatiaľ nedosiahnuteľnú úroveň. Teda minimálne na Slovensku. Pri tvorbe oboch projektov totiž spolupracoval s poľskými 9Liter Filmy a režisérom Błażejom Jankowiakom. V oboch prípadoch bol pochopiteľne sám Rytmus obsadený do hlavnej úlohy a pri Priepasti sa nebojíme povedať, že išlo o experimentálny vizuál so zásadným filmovým nádychom, čo zvládol raper viac než dobre. Čo sa týka samotných ocenení, Priepasť z konca roka 2016 si odniesla cenu za najlepšie režírovanie a Eternal zasa za najlepšie vizuálne efekty.

Snáď je všetkým fanúšikom známe, že tieto audiovizuálne projekty vznikli ako súčasť zatiaľ posledného Rytmusovho sóla s názvom Krstný otec.

Pánovi Páťovi aj celému tímu 9Liter Filmy by sme pri tejto príležitosti veľmi radi pogratulovali a pevne veríme, že sa v dohľadnej dobe dočkáme ich ďalšieho spoločného diela, ktoré bude opäť prepisovať históriu slovenského rapu podobne, ako práve toto alebo chystaný symfonický koncert.