Starší pán na dovolenke v Las Vegas vyhral 11 miliónov dolárov z 3-dolárovej stávky v automate

Na každého sa raz usmeje šťastie, ak sa bude snažiť a len tak sa nevzdá. Potvrdilo sa to aj staršiemu pánovi identifikovanému len ako Rodolfo T. v americkom Las Vegas. Na dovolenke v meste hriechu zašiel do kasína vo Fremont Hotel and Casino a krátko pred siedmou hodinou večer sa z neho stal milionár. Na automate sa odrazu objavila výhra vo výške viac ako 11,8-milióna dolárov a prekvapené zostalo aj samotné kasíno, pretože vo vyjadrení pre médiá sa jeho generálny manažér priznal, že za 60 rokov existencie ešte nemali dočinenia s jackpotom v takejto závratnej výške.

Na druhej strane, jackpot ho veľmi potešil, pretože trvá na tom, že Fremont Hotel and Casino je jedno z najlepších miest v Las Vegas, kde môžu ľudia prísť a zarobiť si nejaké peniaze. Nejde o najvyšší jackpot v histórii automatov, o ten sa ešte v roku 2003 postaral hráč v kasíne Excalibur a dosiahol výšku až 39,7-milióna dolárov. Víťaz posledného jackpotu Rodolfo T. na fotografii z kasína v hoteli nevyzerá veľmi šťastne a na jeho tvári je badateľný len jemný úsmev, ale pravdepodobne sa len snažil zostať pokojný a nezačať vrieskať na celé kasíno, že práve vyhral takmer 12 miliónov dolárov.

California man scoops $11.8MILLION jackpot off a $3 slot machine bet on vacation in Las Vegas - Daily Mail https://t.co/CSCUEHG6i2 — CasinoWinners (@GamblingWinners) 14. srpna 2017