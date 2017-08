Najbrutálnejší a najrýchlejší Jeep v histórii sa začína predávať za bezkonkurenčnú cenu

Jeep Grand Cherokee vo verzii Trackhawk bol ohlasovaný niekoľkokrát, no a v priebehu posledných mesiacov sa najostrejšia verzia stala už aj realitou. Američania totiž za ostatné obdobie neudreli len s extrémnym Demonom, ale aj s brutálnym SUV, aké nemá vo svete sériových vozidiel obdoby. Trackhawk je totiž najbrutálnejším a najrýchlejším Jeepom v histórii, pričom okrem toho ide o najrýchlejšie SUV na svete. Dodať však treba, že Jeep nemá na mysli maximálnu rýchlosť, ale akceleráciu na stovku, kde poráža aj ospevovanú Bentaygu - mohutné SUV-čko dokáže vystreliť z 0 na 100 km/h len za 3,5 sekundy (respektíve na 60 mph, čiže 97 km/h), čo je až neuveriteľný údaj, najmä ak napíšeme, že vozidlo váži 2433 kilogramov.

Podstatné však je, že SUV s 6,2-litrovým osemvalcom, výkonom 717 koni a krútiacim momentom 884 N.m vstupuje na trh. Pri tejto príležitosti spoznávame aj cenové relácie. Jeep si svoje extrémne SUV cení na čiastke 87-tisíc dolárov a to vrátane všetkých poplatkov. To je síce naozaj nemalá čiastka, ale si ale zoberieme veľkostnú a výkonnostnú kategóriu vozidla, zrazu sa na vec pozerá úplne inak. Iste, ide o cenu pre americký trh, kde sú čiastky zväčša podstatne nižšie než v Európe, aj napriek tomu ale môžeme jednoznačne hovoriť o bezkonkurenčnej cene. Ak by sa vozidlo dostalo na európsky trh, jeho cenové relácie by sa s prehľadom zmestili pod magickú hranicu 100-tisíc €. Jeho najpriamejšia konkurencia je pritom podstatne drahšia - BMW X5 M začína na cene od 115-tisíc €, zatiaľ čo Mercedes-AMG GLE S od 123-tisíc €, nehovoriac o Bentayge s cenovkou cez 200-tisíc €.

