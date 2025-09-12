Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Lidl.
dnes 12. septembra 2025 o 15:00
Čas čítania 2:33
Sponzorovaný obsah

Lidl v slovenských školách buduje parky za 1 100 000 €. Dvorcheck môže vzniknúť aj v tvojom meste, toto sú podmienky

ŠPORT LIDL SLOVENSKO
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Zahlasuj za nové multifunkčné ihrisko v tvojej škole.

Predstav si, že sa tvoje dieťa po vyučovaní neponáhľa domov k počítaču či mobilu, ale namiesto toho beží na nové ihrisko priamo v areáli školy. Tam ho čakajú kamaráti, zápas vo futbale, basketbale, volejbale či dokonca tenisový duel. Znie to ako sen? Už čoskoro sa to môže stať skutočnosťou, vďaka Lidlu.

Nadácia Lidl Slovenská republika spúšťa prvý ročník unikátneho projektu Lidl Dvorcheck, ktorý nadväzuje na obľúbené projekty Lidl ihrisko Žihadielko a Lidl Čistinka. Tentokrát reťazec poskytne základným a stredným školám moderné multifunkčné ihriská, ktoré budú bezpečným miestom na aktívny pohyb v rámci hodín telesnej výchovy, klubových školských aktivít žiakov, ale i miestom športových voľnočasových aktivít pre verejnosť.

dvorcheck
Zdroj: Lidl
Do súťaže sa zapojilo takmer 300 slovenských škôl. O desiatich víťazných školách, ktoré získajú ihriská v celkovej hodnote 1 100 000 € môžeš rozhodnúť aj ty v hlasovaní na webe www.dvorcheck.sk. Podporiť svoju školu môžeš od 8. septembra do 19. októbra. Každý registrovaný účastník môže každý deň odovzdať vybranej škole jeden hlas. 
zahlasuj za školu

Ambasádorom projektu je Juraj Kucka. „ Ako otec a futbalista viem, aké dôležité je, aby mali deti priestor na pohyb, hru a šport. Som rád, že Lidl prináša moderné multifunkčné ihriská, ktoré deťom otvoria cestu k zdravému životnému štýlu, novým priateľstvám a radosti zo športu. Byť ambasádorom tohto projektu je pre mňa česť, pretože verím, že šport dokáže dať deťom radosť a sny,“ povedal bývalý slovenský futbalový reprezentant, účastník troch európskych a jedného svetového šampionátu.

„Na Slovensku sme už vybudovali 50 detských ihrísk Žihadielok a 15 mestských parkov Čistiniek. Tieto iniciatívy ukázali, že keď sa spojí komunita, dokáže vytvoriť priestor, ktorý prináša radosť a úžitok všetkým. Projekt Dvorcheck je ďalším krokom v tomto smere – veríme, že nové školské ihriská prispejú k zdravému vývoju detí a mladých ľudí, a zároveň posilnia komunitné väzby v našej krajine. Naším cieľom je byť nielen vaším spoľahlivým partnerom pri nákupoch, ale aj dobrým susedom všade tam, kde pôsobíme,“ povedala Zuzana Sobotová, vedúca oddelenia CSR v Lidli.

Deti, ktoré sa pravidelne hýbu, sú zdravšie, majú kvalitnejší spánok, lepšie sa sústredia a majú viac sebavedomia. Šport zároveň učí spolupráci, férovosti a buduje priateľstvá. Multifunkčné ihriská Lidla preto nie sú len o športe. Sú o tom, aby sa zo slovenských škôl stali miesta plné života, energie a radosti.

Čo je Lidl Dvorcheck?

Lidl Dvorcheck je moderné multifunkčné ihrisko v rozmere 27 x 13 metrov. Povrch ihriska z tzv. liatej gumy je obľúbeným riešením pre dopadové plochy pod detské ihriská, ale aj pre športoviská a iné voľnočasové aktivity.

Je známy svojou bezpečnosťou, tlmením nárazov, odolnosťou a nenáročnou údržbou. Súčasťou ihriska sú futbalové bránky, basketbalové koše, sieť na volejbal/nohejbal a na tenis a poskytuje tak atraktívny a bezpečný priestor pre mnohé športové aktivity.

V rámci prvého ročníka súťaže nadácia Lidla postaví 10 multifunkčných ihrísk. O tom, kde vyrastú rozhoduje verejnosť prostredníctvom hlasovania.

Rozhodnúť môžeš aj ty

Hlasovanie prebieha od 8.9. do 19.10.2025 na webovej stránke www.dvorcheck.sk. Každý registrovaný účastník môže každý deň odovzdať vybranej škole jeden hlas. Okrem toho však môžete získať aj bonusové hlasy, a to hneď niekoľkými spôsobmi. V prvý deň hlasovania, 8. 9.2025, dostane každý, kto zahlasuje, extra hlas ZADARMO.

Bonusové hlasy môžeš získať aj vďaka pozvaniu svojich známych na hlasovanie, hesla dňa v predajniach alebo na sociálnych sieťach, či v posledných dvoch týždňoch prostredníctvom tzv. futbalovej jedenástky.

Sviatočný hlasovací deň 15. septembra prinesie tiež každému hlasujúcemu bonusový hlas navyše. O všetkých aktivitách počas šiestich týždňov hlasovania bude verejnosť informovaná priamo na webe www.dvorcheck.sk alebo v sekcii Pravidlá súťaže.

dvorcheck
Zdroj: Lidl
Do prvého ročníka projektu Lidl oslovil všetky základné a stredné školy na Slovensku a záujem zapojiť sa do súťaže prejavilo takmer 300 škôl. O nové ihriská tak bude bojovať viac než 85-tisíc žiakov z 216 miest a obcí. Medzi zapojenými školami nájdeš veľké mestské, ale aj malé obecné, cirkevné či súkromné školy. Všetky však majú rovnakú šancu získať nové ihrisko, sú totiž podľa počtu žiakov rozdelené do piatich kategórií.
S nami si vždy fresh
Mapujeme za teba dianie na mólach, v hudbe, v Hollywoode, v slovenskom gastre či kultúre.
Vďaka tomu vieš, čo je práve HOT a kde nesmieš chýbať.
Vstúp do klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
LIDL SLOVENSKO
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Lidl
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
pred 2 dňami
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
refresher+
Odporúčané
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
včera o 16:00
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
2. 9. 2025 10:00
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
refresher+
Odporúčané
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
pred 2 dňami
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
refresher+
Odporúčané
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
dnes o 08:00
Storky
Labubu bábiky dostali spooky upgrade. Toto je najnovší release od Pop Martu
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lady Gaga zažiarila v českej značke. Mala ju na sebe v uliciach New Yorku
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Lifestyle news
Do Česka prichádza ďalší americký fastfoodový reťazec. Jeho investorom je Drake pred 37 minútami
VIDEO: Samko bojuje so zákernou chorobou. Policajti si preňho pripravili nezabudnuteľný deň pred hodinou
Slovensko dnes zažije ojedinelý astronomický jav: Deje sa len raz za desaťročie. Kde ho môžeš pozorovať? pred 2 hodinami
Princ Harry ľutuje svoje činy a chce obnoviť vzťahy s rodinou. Po takmer 2 rokoch sa stretol s kráľom Karolom pred 2 hodinami
Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku dnes o 13:57
Nicole Kidman a Reese Witherspoon sú späť: HBO potvrdilo tretiu sériu Big Little Lies dnes o 12:59
Diddy bojuje o slobodu do poslednej chvíle. Žiada súd o zrušenie jeho rozsudku dnes o 12:57
Labubu dostali desivejší upgrade. Nové Chucky bábiky si obľúbia milovníci hororov dnes o 11:15
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Poľsko Polícia SR Dôchodcovia
Viac
Albánsko bude mať „AI ministerku“. Poháňaná bude umelou inteligenciou
pred 34 minútami
Personál v Bardejove pýtal od rómskych žien „klubové karty“. Poradila im to vraj hygiena
pred hodinou
EÚ znova predĺžila sankcie voči Rusku. Slovensko upustilo od svojich požiadaviek
pred 2 hodinami

Viac z Šport

Všetko
Mike Tyson priznal, že užíval fentanyl počas boxerskej kariéry. Opísal abstinenčné príznaky
Zahraničné
včera o 09:04
Mike Tyson priznal, že užíval fentanyl počas boxerskej kariéry. Opísal abstinenčné príznaky
včera o 09:04
Serena Williams propaguje liek na chudnutie. Odborníci ju kritizujú, vraj vysiela zlý signál fanúšikom
Serena Williams propaguje liek na chudnutie. Odborníci ju kritizujú, vraj vysiela zlý signál fanúšikom
2. 9. 2025 16:49
Legendy boxu Mike Tyson a Floyd Mayweather sa proti sebe postavia v ringu
Legendy boxu Mike Tyson a Floyd Mayweather sa proti sebe postavia v ringu
5. 9. 2025 17:56
Petra Vlhová potvrdila návrat na lyže. Popri rehabilitácii otvorila aj vlastné múzeum
Petra Vlhová potvrdila návrat na lyže. Popri rehabilitácii otvorila aj vlastné múzeum
pred 2 dňami
V hokeji budú platiť štyri nové pravidlá. Týkať sa budú hráčov na striedačke aj brankárov počas hry
V hokeji budú platiť štyri nové pravidlá. Týkať sa budú hráčov na striedačke aj brankárov počas hry
27. 8. 2025 11:03
Český „hrobár“ sa v Oktagone chystá pochovať svojho súpera. Chce získať titul
Český „hrobár“ sa v Oktagone chystá pochovať svojho súpera. Chce získať titul
1. 9. 2025 9:38
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24
Viac z Zdravie Všetko
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
refresher+
Odporúčané
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
7. 9. 2025 17:00
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
1. 9. 2025 17:00
Dlhé sedenie na toalete s telefónom môže ohroziť tvoje zdravie. Odborníci varujú pred nepríjemným ochorením
5. 9. 2025 12:04
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
17. 8. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
12. 8. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
TOP 4 české značky parfumov, ktoré musíš poznať. Ich vône zaženú do kúta aj svetové módne domy
Móda
pred 2 hodinami
TOP 4 české značky parfumov, ktoré musíš poznať. Ich vône zaženú do kúta aj svetové módne domy
pred 2 hodinami
Rozšír svoju zbierku o výnimočné parfumy od talentovaných tvorcov zo susednej krajiny.
Lidl v slovenských školách buduje parky za 1 100 000 €. Dvorcheck môže vzniknúť aj v tvojom meste, toto sú podmienky
PR správa
Lidl v slovenských školách buduje parky za 1 100 000 €. Dvorcheck môže vzniknúť aj v tvojom meste, toto sú podmienky
pred 3 hodinami
Ako vyčistiť biele tenisky? Vďaka týmto 4 tipom ich budeš mať ako nové
Ako vyčistiť biele tenisky? Vďaka týmto 4 tipom ich budeš mať ako nové
dnes o 13:49
Labubu dostali desivejší upgrade. Nové Chucky bábiky si obľúbia milovníci hororov
Labubu dostali desivejší upgrade. Nové Chucky bábiky si obľúbia milovníci hororov
dnes o 11:15
REFRESHNI SI PLAYLIST: Drake, Ed Sheeran, Luciano aj 58G priniesli horúce novinky
REFRESHNI SI PLAYLIST: Drake, Ed Sheeran, Luciano aj 58G priniesli horúce novinky
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku
Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku
dnes o 13:57
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
refresher+
Odporúčané
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
26. 11. 2024 9:30
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
8. 9. 2025 13:09
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
dnes o 08:49
Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov
V spolupráci
Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov
pred 2 dňami
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
8. 9. 2025 13:09
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
5. 9. 2025 9:00
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
pred 3 dňami
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
8. 9. 2025 16:03
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia