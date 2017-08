Nemeckí sprejeri bojujú s neonacistami po svojom. Hákové kríže v okolí Berlína menia na nevinné obrázky

Boj s extrémizmom ako takým by mal byť v aktuálnom období a s prihliadnutím na všetky skutočnosti veľmi zásadnou a riešenou témou. A to aj na Slovensku. Niektorí tvrdia, že je lepšie extrémistov ignorovať a nevenovať im žiadnu pozornosť a ich to raz jednoducho prestane baviť alebo niečo podobné. Tento naivný prístup sa zatiaľ neukazuje ako ideálne riešenie, čo si veľmi dobre uvedomuje aj skupinka zástancov graffiti z Berlína. Tí bojujú s neonacistami v svojom okolí veľmi nenásilnou a sympatickou formou, ktorej sa jednoducho nedá nič vytknúť. Hovoria si Legacy BLN a už vyše roka ničia namaľované hákové kríže tým, že ich menia na farebné obrázky. Pre The Verge sa v krátkosti vyjadril aj jeden z iniciátorov tejto myšlienky, 37-ročný Ibo Omari: „Zoberieme ich hnusný odkaz a spravíme z neho niečo krásne.“

V našich končinách sa našťastie hákových krížov nachádza na miestach, kde ich môže vidieť verejnosť, len minimálny počet. Pravdepodobne aj vďaka tomu, že tí "naši" neonacisti trénujú radšej hod dlažobnou kockou ako kreslenie. A sme si ístí, že mnoho z nich by malo obrovský problém urobiť to správne. Teraz už ale samotné diela.

Príspevok, ktorý zdieľa LEGACY BLN Graffiti Art Store (@legacystorebln), Apr 15, 2016 o 5:13 PDT