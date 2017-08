Fobia Kid očakáva, že jeho meno bude čoskoro svietiť na bilboardoch. Vypočuj si novinku s produkciou od Konexa

Fobia Kid už nejaký ten mesiac na slovenskej rapovej scéne pôsobí a poradilo sa mu vybudovať si pomerne veľké a zároveň veľmi vďačné pubilkum, čo je v konečnom dôsledku to najdôležitejšie. Vďaka celoročnej a skoro pravidelnej aktivite sa o slovo hlási častejšie než ktorýkoľvek jeho kolega, no faktom ostáva, že sa vždy snaží priniesť niečo nové a neopakovať sa. A to sa mu našťastie aj darí. V rámci veľmi dobre známych CBG štvrtkov sme sa dočkali ďalšej novinky a opäť z úplne iného súdka. Skladba dostáva názov Signály a hudobnú produkciu tentokrát doplnil šikovný Konex. Videoklip nahradila jednoduchá kreslená animácia a ty si teraz môžeš vychutnať výsledok. Ešte v tomto roku by mal Fábio vydať aj svoj sólový projekt, tak sa nechajme prekvapiť.

