Dcéra legendárneho herca Jean-Clauda Van Damma je ešte drsnejšia a krajšia ako jej otec. Bianca už skúsila športovú aj filmovú kariéru

Belgický herec Jean-Claude Van Damme sa zapísal hlboko do sŕdc filmových fanúšikov. Van Damme dominoval v desiatkách filmov najmä v 90. rokoch minulého storočia a nezastavil sa ani s príchodom nového tisícročia, lenže v posledných rokoch by si ho na strieborných plátnach vo veľkých rolách hľadal len márne. Milovník bojových umení sa utiahol aj do pozícií režisérov či scenáristov, a tak sa do povedomia pomaly dostávala jeho dcéra Bianca Bree. Už ako malé dievčatko vyrastala na filmových nakrúcaniach, kde ju brával jej otec, a postupom času sa z nej stala veľká milovníčka zdravého životného štýlu, za čo môže aj jej mama.

Jej mama je bývalá kulturistka a fitness modelka Gladys Portugues, takže v kombinácii s otcom, ktorý sa odmalička venoval bojovým športom, ju život nemohol zatiahnuť nikam inam. Biancu rodičia inšpirovali k športom natoľko, že ich v jednej chvíli precvičovala hneď niekoľko, ale napokon sa zamilovala do krasokorčuľovania, ktoré ju dotiahlo takmer až na olympijské hry. Keby nebolo nepríjemného zranenia chrbta, možno by sa jej životná cesta skutočne vyvinula rozdielne a namiesto televíznych obrazoviek by si ju mohol vídať na športových podujatiach, lenže Bianca musela slávu profesionálneho športovca obetovať.

Nebolo to až také hrozné rozhodnutie, pretože aj keď musela šport zanechať, ešte stále mala pred sebou budúcnosť vo filmovom priemysle, kam jej dvere otvoril jej otec. Vlastnú kariéru pritom započala ešte v roku 2007 vo filme The Shepherd a postupom rokov získala hromadu ďalších vedľajších a menších úloh, avšak žiadny zlom či veľkolepá ponuka neprichádzali, a tak sa po presťahovaní do Kalifornie opäť raz pustila do korčuľovania. Športu prepadla do veľkej miery, pretože zranenie už bolo zažehnané a ona sa mu mohla oddávať bez obáv o svoje zdravie, avšak jej plány narušilo nakrúcanie dokumentárneho filmu Jean Claude Van Damme: Behind Closed Doors z roku 2011, ktorý zachytával rodinný život známeho herca a jeho najbližších. Práve vďaka prítomnosti v dokumentárnom filme si Biancu všimol režisér Dominic Burns a obsadil ju do svojho filmu U.F.O., Bianca v ňom predviedla slušný výkon, ale nijako špeciálne nezažiarila a po ďalších vedľajších úlohách sa začala viac venovať svojmu telu a športu.

Bianca sa neustále udržiava vo vrcholovej fyzickej kondícii a miluje návštevu posilňovne, kde sa často stretáva aj so svojím otcom. Jean-Claude bude o pár rokov oslavovať už svoje 60. narodeniny, ale ani zďaleka ešte nepatrí do starého železa, pretože svojej dcére je ešte stále schopný robiť rovnocenného sparing partnera pri tréningu. Bianca očividne zdedila aj charakteristické pohyby po otcovi, pretože na svojom Instagrame často pridáva fotografie roznožiek a kopov, ktoré sa neoddeliteľne zapísali do filmovej histórie práve vďaka nemu. V rozhovore pre New York Post sa o sebe vyjadrila, že cieľom jej športovania a udržiavania sa v dobrej kondícii je ukázať malým dievčatám aj chlapcom to, ako môže byť žena fyzicky na vysokej úrovni a zároveň aj nežná a jemná. Biance nerobí problém prekrížiť si nohy pri večeri, ale zároveň by s nimi o pár sekúnd neskôr dokázala človeka nakopať do zadku, čo považuje za svoju najväčšiu prednosť. Rada by pokračovala aj v prezentovaní bojových umení širokej verejnosti, čo sa tak perfektne darilo jej otcovi, a nie je vylúčené, že ešte dostane šancu zahrať si aj v známejšom filme, pretože korene aj vzhľad na to určite má. Jej život môžeš napokon detailnejšie sledovať na jej Instagrame, kde nájdeš všetko od fotografií z posilňovne až po zábery z dovoleniek či vylihovania v posteli.