Vo Švajčiarsku otvorili najdlhší visiaci most na svete. Turisti sa po 500-metrovej atrakcii prechádzajú so strachom aj adrenalínom v krvi

V ďalekej Číne milujú turistické atrakcie vo forme presklených plošín nachádzajúcich sa vo výške desiatok metrov nad údoliami, ale vo Švajčiarsku si obľúbili visiace mosty. Len včera tam dokonca otvorili najdlhší visiaci most pre chodcov, aký na svete máme, a prechádzka po ňom sľubuje divoký zážitok. Jeho celková dĺžka dosahuje až 494 metrov a v najvyššom bode visí vo výške 85 metrov, takže ak náhodou trpíš strachom z výšok, na most neďaleko švajčiarskeho mesta Zermatt by si radšej vstupovať nemal.

Most s názvom Europabrücke (Európsky most) otvorili nanovo, pretože jeho predchádzajúcu verziu už v minulosti stihli poškodiť padajúce skaly z okolia, a tak sa Švajčiari pustili do jeho rekonštrukcie, aby nielenže turistom zabezpečili lepší zážitok, ale najmä vyššiu mieru bezpečnosti. Upevnenie mosta dokopy váži cez 8 ton a k dispozícii je dokonca aj špeciálny systém, ktorý má zabraňovať hojdaniu. V neďalekom Rakúsku síce existuje veľká konkurencia v oblasti visiacich mostov, pretože miestny most pri meste Reutte dosahuje dĺžku 405 metrov a výšku 110 metrov, čiže výškovo svojho švajčiarskeho kolegu prevyšuje, ale v kategórii dĺžka nemá žiadnu šancu.

