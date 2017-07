Expl0ited sa prešmykol do ZOO ako 8-mesačné bábätko. Spolu s Matúšom upravili kočík a nikto z personálu si nič nevšimol

Na zábavnú domácu tvorbu vždy radi upozorňujeme a inak tomu nebude ani dnes. Za novým hitom slovenského internetu stoja známe domáce YouTube hviezdy Expl0ited a Matúš, ktorí si pre svojich fanúšikov opäť pripravili niečo šialené. Mali sme možnosť vidieť už ich nelegálne strávenú noc v aquaparku a ako jeden muž sa dostali i do kina pod rúškom extra veľkého oblečenia. Tentokrát sa podujali na niečo podobné. Zohnali si detský kočík a zmajstrovali v ňom niekoľko úprav, vďaka ktorým sa Expl0ited mohol umiestniť tak, aby mu trčala len hlava.

Zvyšok tela vyriešili narafičenou bábikou. Samozrejme, pohľad na obrovskú Petrovu hlavu v porovnaní s miniatúrnymi ručičkami bábiky je znepokojujúci, no youtuberom to prešlo a Peter sa do areálu bratislavskej zoologickej záhrady dostal zadarmo. Matúš totiž pri kúpe lístkov vyhlásil, že dieťa v kočíku má len osem mesiacov. Podozrivý obsah kočíka si nikto z personálu nevšimol, no ako zistíš, ostatní návštevníci nekalosť šípili.