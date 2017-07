Rady, ktoré ti raz môžu zachrániť život. Tušíš, ako odhaliť blížiaci sa úder blesku a vedel si, že na volanie 112 nepotrebuješ signál?

Žijeme vo zvláštnom svete a o život nás dokážu pripraviť aj najmenšie maličkosti. To však neznamená, že sa máme smrti oddať, miesto toho je dobré naučiť sa niekoľko trikov, ako koncu života utiecť. Na reddite sa objavila otázka hľadajúca všetky možné rady, ktoré by mohli človeku zachrániť život. Na stránke pristálo vyše 15 000 komentárov s viac než užitočnými radami. Vedel si, ako odhadnúť, že do tvojho okolia za niekoľko sekúnd udrie blesk alebo že skákať do hlbokej vody nemusí byť dobrý nápad? Často sa totiž pod pokojnou hladinou môže skrývať druhý prúd, ktorý ťa pokojne stiahne a nepustí, aj keď sa ti to na pláži Zlatých Pieskov ešte nikdy nestalo.

Ak na teba niekto namieri zbraň a povie, aby si vliezol do auta, nikdy to nerob. Bojuj, bež, kľučkuj, kop, mláť a aj keby si zomrel, stále si mal väčšie šance. 99 % ľudí, ktorí nasadli do takýchto áut, sa nikdy nevrátili. Ak si na verejnom mieste, máš viac nádeje a navyše ťa útočník môže potrebovať a nebude strieľať na kritické časti tela.

Ak si vonku počas búrky a tvoje vlasy sa začnú nadnášať, okamžite nájdi prístrešok. Čoskoro do okolia (alebo teba) udrie blesk.

Predtým, než skočíš do vody, pozri si jej dno. Morskí ježkovia, skaly, črepiny, všetko ti môže ublížiť. A navyše môže byť voda plytšia, ako by sa na prvý pohľad zdalo.

Nikdy neskáč do neznámych, veľmi hlbokých vôd, akokoľvek je to lákavé. Často je pod hladinou druhý prúd, ktorý by ťa už nemusel pustiť na hladinu.

Ak sa niekto prepadol cez ľad, pravdepodobne to je preto, lebo je ľad príliš tenký. Preto nerob tú istú chybu a nechoď ho zachraňovať na nohách, no plaz sa a rozlož váhu.

Ak si všimneš spadnuté elektrické vedenie, za žiadnu cenu sa nepribližuj. No ani nepanikár. Nerob veľké kroky a odšuchci sa ďalej. Oboma chodidlami sa musíš neustále dotýkať zeme. Ak jedno zdvihneš, môžeš vytvoriť potenciál medzi tebou a zemou a elektrina môže cez teba vytiecť, zatiaľ čo pravdepodobne umrieš.

Ak potrebuješ pomôcť, nevrieskaj, aby niekto zavolal 112, pretože to nikto nespraví. Efekt prizerajúceho sa je jeden z najnebezpečnejších psychologických fenoménov. Prihliadajúci môžu byť v šoku, môžu si myslieť, že na prácu nie sú vhodní alebo že sanitku už niekto volal, aj keď by ti niekde hlboko v ich vnútri chceli pomôcť. Priamo ich inštruuj, aby muž v zelenom tričku zavolal sanitku a pani s klobúkom varovala prichádzajúcich vodičov áut.

Volať 112 môžeš aj bez kreditu či mobilného signálu. Tvoj telefón použije akúkoľvek sieť v okolí.

Nauč sa plávať.

Ak v diaľke vidíš atómový výbuch a si dostatočne ďaleko, aby si nezhorel, stále sa máš čoho báť. Tlaková vlna ťa roztrhá na kusy, preto sa okamžite za niečo schovaj.

Pri mŕtvici je možné zachrániť mozog len niekoľko desiatok minút po celej udalosti. Preto okamžite volaj sanitku, ak máš akékoľvek podozrenie.

Ak niečo frituješ a tvoja panvica začne horieť, nikdy na ňu nelej vodu. Vlastne nikdy nelej vodu na žiadnu panvicu na zapnutom sporáku. Vypni sporák a hoď na panvicu pokrievku. Ak nemáš pokrievku, daj tam napríklad sódu bikarbónu. Nikdy nie múku ani nič iné. Ak použiješ vodu, vyparí sa skôr, než sa dotkne oleja a začne prskať oheň.

Ak na teba niekto zakričí, aby si sa sklonil, nechaj si zbytočné otázky a okamžite to sprav.

Vďaka živici dokážeš zapáliť brezové drevo aj keď je premočené.

Ak ťa niekto bodne, nevyťahuj nôž čo najrýchlejšie. Ak ostane vnútri, stratíš menej krvi. Obviaž miesto a zavolaj sanitku. Platí aj na iné bodavé predmety.

Ak pod vodou robíš saltá alebo sa ti iným spôsobom podarí stratiť orientáciu a netušíš, ktorým smerom je hladina, vypusti bublinu. Vždy pôjde nahor.

V barových bitkách nie sú víťazi. Alebo skončíš na polícii alebo v nemocnici.

Ak mrzne a si za volantom, vždy spomaľ na mostoch. Jedna vec je dostať šmyk na rovnej ceste, druhá je skončiť v rieke aj s autom.

Piť vlastný moč nie je dobrý nápad, aj keď umieraš od smädu. Zomrieš len rýchlejšie. Moč totiž obsahuje aj koncentrovaný krvný odpad z tvojho tela a obličky by ho museli znovu spracovať a čoskoro by prestali fungovať. Väčšina videí štýlu Bear Grylls je plná absolútnych kravín. Jediná situácia, kedy vypi svoj moč, ak to už nevydržíš a vieš, že do niekoľkých hodín budeš zachránený.

Ak ideš na výlet do prírody, vždy maj viac vody, než potrebuješ.

"Ak ti nedám peňaženku, čo spravíš, bodneš ma?" Áno, bodne.

Ak sa stretneš s nebezpečným psom, nikdy nebež. Beží rýchlejšie. Miesto toho mu pozeraj do očí a pomaly cúvaj preč k prvej palici, ktorú uvidíš na zemi. Ňou mu neustále mier na tvár.

Ak máš pocit, že ťa niečo sleduje, je to možné a nie je to len vymyslený pocit. Tvoj mozog si všíma veci, o ktorých tvoje podvedomie ani netuší.

Dva-tri metre je presne tá výška, odkiaľ skok už môže lámať kosti.

Nie na každého medveďa treba z diaľky mávať. Pred grizlym si ľahni na brucho a hraj mŕtveho. Pred čiernym medveďom použi ostatných ľudí či konáre a sprav sa čo najväčším. A ak stretneš polárneho medveďa, proste si skončil.

Ak si nemôžeš dovoliť kúpiť si kondóm, nemôžeš si dovoliť nekúpiť si kondóm.

Resuscitácia pomáha len na chvíľu. Životy zachraňuje defibrilátor.