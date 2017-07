Slovenskí vedci odmietajú rozdeľovanie drog na "tvrdé" a "mäkké". Alkohol vie byť nebezpečnejší ako kokaín a marihuana tiež nie je nevinná

Tím slovenských odborníkov publikoval ešte koncom júna zaujímavú štúdiu, ktorej cieľom bolo identifikovať rozdiely medzi termínmi používanými v odbornej literatúre a poukázať na to, že používanie rôznych slov a bezhlavá klasifikácia látok vedia spôsobiť zbytočný chaos a pochybnosti aj u širšej verejnosti. Psychiater Michal Turček spoločne s kolegami Janíkom, Kostičovou a Pečeňákom vybrali na začiatku svojej práce 334 vedeckých článkov, v ktorých sa objavovali termíny „mäkké“ a „tvrdé“ drogy, aby nakoniec na svoju záverečnú analýzu použili 132 z nich. Všetky články pochádzali z databáz PubMed a Scopus a publikované boli od roku 2011 do roku 2015, takže nešlo o terminológiu spred niekoľkých desiatok rokov, ale o súčasné termíny používané aj uznávanými odborníkmi. Podľa slovenského tímu problém spočíva v tom, že neexistuje žiadna všeobecná zhoda pri klasifikácii drog na „mäkké“ a „tvrdé“, pretože každá droga môže patriť aj do jednej, ale aj do druhej kategórie a záleží na konkrétnom príklade či uhle pohľadu.

V jednotlivých článkoch sa odborníkom často podarilo objaviť príklady rozdeľovania drog na „tvrdé“ a „mäkké“ bez toho, aby bola klasifikácia podložená vedeckou citáciou, takže základ samotného kategorizovania nemal žiadny vedecký podklad. Termín „tvrdé drogy“ sa objavil v 124 článkoch a 84,7-percenta z nich k nemu pridalo aj konkrétne príklady, zatiaľ čo 44 článkov použilo termín „mäkké drogy“ a až 90,9-percenta z nich pridalo aj konkrétne príklady. Slovenský tím uvádzanie týchto dvoch termínov považuje za zavádzajúce a odporúča, aby sa vedecká obec zhodla na všeobecnej definícii, alebo oba termíny radšej prestala používať, pretože len vytvárajú zbytočný zmätok.

Najčastejšou drogou označenou za „mäkkú drogu“ bol kanabis (marihuana aj hašiš), čo nemusí u mnohých ľudí stopercentne platiť, a na druhej strane spektra sa zase látkami označovanými za „tvrdé drogy“ stali kokaín a heroín. Ako „tvrdé drogy“ boli často uvádzané aj LSD či psilocybínové huby a zaujímavosťou je aj fakt, že kokaín sa vo vedeckých článkoch objavil dvakrát ako „mäkká droga“, rovnako ako aj metamfetamín v jednom z prípadov. Kanabis získal pomenovanie „tvrdá droga“ štyrikrát, ale azda najväčším prekvapením je označovanie alkoholu. Alkohol, ktorý dokáže ľudský život nabúrať a zničiť hneď viacerými krátkodobými aj dlhodobými vplyvmi, bol až 42-krát považovaný za „mäkkú drogu“ a len trikrát za „tvrdú drogu“. Slovenskí odborníci pripomínajú, že alkohol vie byť v niektorých prípadoch oveľa nebezpečnejší ako heroín, ale väčšina ľudí ho nevníma až tak negatívne, pretože je prevažne legálny. V budúcnosti by sme sa preto mali vyvarovať rozdeľovaniu a podceňovaniu drog bez akýchkoľvek odborných poznatkov a základov, o čom si môžeš prečítať aj skvelý článok na Denníku N, pretože práve klasifikácia na „mäkké“ a „tvrdé“ drogy vie v ľuďoch vyvolávať pocity, že „mäkké“ drogy predsa len človeku až tak neublížia, čo vôbec nemusí byť pravda.