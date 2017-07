Na svetoznámej pláži v Karibiku lietadlo zabilo ženu. Turistka doplatila na to, že nerešpektovala výstrahy

Svetoznáma pláž Maho na karibskom ostrove Sint Maarten sa za posledné desaťročia stala obľúbenou turistickou destináciou najmä pre ľudí, ktorí milujú lietadlá. Len zopár metrov od nej sa totiž nachádza letisko Princess Juliana Airport, odkiaľ lietadlá vzlietavajú a kam pristávajú len zopár metrov nad hlavou zvedavých turistov. Najnovšie na to doplatila 57-ročná turistka z Nového Zélandu, ktorá sa aj napriek výstražným značkám a varovaniam držala plota oddeľujúceho letisko od cesty a pláže.

Lietadlo Boeing 737 spoločnosti Caribbean Airlines nemalo šancu všimnúť si turistku hazardujúcu so svojím životom, a tak sa jeho piloti bez komplikácií pripravili na odlet a o pár desiatok sekúnd aj úspešne vzlietli. Nanešťastie, žena sa na plote neudržala, keď k nej od motorov lietadla dorazil mohutný prúd vzduchu, tvrdo dopadla na zem a udrela si hlavu, čo aj napriek snahám o jej oživenie skončilo jej úmrtím. Aj keď bola turistka rýchlo prevezená do miestneho zdravotníckeho centra, lekári jej už nedokázali pomôcť. Ide pritom o vôbec prvú smrť na pláži Maho, ktorú má na svedomí lietadlo, avšak pravidelne sa objavujú prípady, keď hazardujúci turisti skončia zo zraneniami, pretože nerešpektujú výstrahy a potenciálne nebezpečenstvo.

