Mayweather zahádzal McGregora jednodolárovkami ako striptérku. Na tlačovke v New Yorku sa objavili aj ostrejšie momenty

Posledné dni sa v médiách nerozpráva takmer o ničom inom ako o tlačových konferenciách Floyda Mayweathera a Conora McGregora. Obaja bojovníci už zvládli zastávky v Los Angeles a následne aj kanadskom Toronte, ale ako tretie miesto ich čakal vzrušujúci New York, kde si ich vzájomný verbálny súboj prišli pozrieť tisíce fanúšikov. Ako to už býva zvykom, Conor McGregor mal u fanúšikov zase raz väčšiu podporu ako legendárny boxer, ale ani to Mayweathera nezastavilo v jeho ťažení za vyrovnaním skóre z tlačoviek, pretože po neutrálnejšej prvej podľa väčšiny ľudí zaknihoval v tej druhej víťazstvo charizmatický Ír.

V New Yorku si fanúšikovia na začiatok samotnej tlačovej konferencie museli trochu počkať, ale obaja bojovníci sa napokon objavili na pódiu. Conor McGregor prišiel s odhalenou hruďou a kožuchom, ktorý bol vraj vyrobený zo srsti ľadového medveďa, zatiaľ čo Mayweather stavil na kontroverziu a z útrob štadióna sa vynoril v írskej vlajke. Tretia tlačovka obsahovala niekoľko vtipných momentov, keď McGregor odmietol tvrdenia o tom, že by bol rasista, keď všetkým oznámil, že je vlastne spolovice černoch, konkrétne od pupka nadol. Následne prebral iniciatívu Mayweather, keď írskeho bojovníka zahádzal jednodolárovkami ako striptérku a neustále mu pripomínal, že sa už vo svojich zápasoch stihol vzdať. Zajtra nás čaká posledná tlačovka, tentoraz už za oceánom v Londýne, a tam zrejme McGregor predvedie šou, akú sme ešte nikdy nevideli.

