Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 9. februára 2026 o 15:29
Čas čítania 0:52
Sofia Angušová

Astronauti si budú môcť brať telefóny na vesmírne misie. NASA prichádza s nečakanou zmenou

Astronauti si budú môcť brať telefóny na vesmírne misie. NASA prichádza s nečakanou zmenou
Zdroj: Nasa
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

NASA urobila zmenu, ktorú by pred pár rokmi čakal málokto. Astronauti si totiž budú môcť na vesmírne misie zobrať aj svoje telefóny. Platiť to má už pri najbližších letoch – misii Crew-12 a pripravovanej Artemis II.

Crew-12 má zamieriť na Medzinárodnú vesmírnu stanicu už čoskoro. O niečo väčšiu pozornosť však púta Artemis II, ktorá má v marci vyniesť ľudí smerom k Mesiacu. Pôjde o prvú pilotovanú misiu týmto smerom od 60. rokov minulého storočia.

Podľa šéfa NASA Jareda Isaacmana chcú astronautom umožniť zachytiť výnimočné momenty prirodzenejším spôsobom. Na sociálnej sieti X uviedol, že telefóny majú pomôcť nielen pri dokumentovaní misie, ale aj pri zdieľaní osobnejších záberov s rodinou či verejnosťou. Výsledkom by mali byť autentickejšie fotografie a videá, než na aké sme boli zvyknutí doteraz.

Odporúčané
Vedci objavili „siedme nebo“. Záhadný objekt bez hviezd môže odhaliť tajomstvá temnej hmoty Vedci objavili „siedme nebo“. Záhadný objekt bez hviezd môže odhaliť tajomstvá temnej hmoty 13. januára 2026 o 16:02

Doteraz to bolo tak, že astronauti pracovali so staršími zrkadlovkami Nikon alebo kamerami GoPro. Telefóny umožnia rýchlejšie reakcie a autentickejšie zábery, píše Techcrunch.

Zároveň ide o pomerne veľký posun v pravidlách. Schvaľovanie novej techniky do vesmíru býva často veľmi zdĺhavé a predovšetkým opatrné, keďže aj malá porucha môže mať vážne následky. NASA však tentoraz proces výrazne urýchlila a moderný hardvér povolila v rekordnom čase.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa NASA (@nasa)

Odporúčané
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť 8. februára 2026 o 18:14
Odporúčané
VIDEO: Na Netflix mieri pokračovanie Vtedy v Hollywoode. Tarantino ho ale režírovať nebude VIDEO: Na Netflix mieri pokračovanie Vtedy v Hollywoode. Tarantino ho ale režírovať nebude 9. februára 2026 o 13:37
Odporúčané
Olympijské medaily čelia kritike. Víťazom sa rozpadajú, hoci sú najdrahšie v histórii Olympijské medaily čelia kritike. Víťazom sa rozpadajú, hoci sú najdrahšie v histórii 9. februára 2026 o 11:13
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI NAJZÁHADNEJŠIE MIESTA SVETA ZAUJÍMAVOSTI
Odporúčame
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
4. 2. 2026 14:00
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
dnes o 12:35
1
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
včera o 08:20
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
refresher+
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
včera o 09:00
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
refresher+
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
včera o 18:00
Storky
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom Darko. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncept...
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieria veľké hviezdy aj klubová špi...
Takto vyzerá vila novej série šou Ruža pre nevestu. Pozri sa na prvé zábery
Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami ...
Poznáme prvých účastníkov Survivoru. Patrí medzi nich aj výherca Love Islandu
Poznáme dátum premiéry nového Rýchlo a zbesilo. Kedy dorazí Forever Fast do kín?
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme účinkujúcich novej série Let’s Dance
Lifestyle news
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
pred hodinou
Simpsonovci vraj opäť predpovedali budúcnosť. Tentoraz ide o Epsteinov ostrov
pred 2 hodinami
Astronauti si budú môcť brať telefóny na vesmírne misie. NASA prichádza s nečakanou zmenou
pred 2 hodinami
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
pred 3 hodinami
VIDEO: Na Netflix mieri pokračovanie Vtedy v Hollywoode. Tarantino ho ale režírovať nebude
dnes o 13:37
Marko Damian prichádza s novým albumom Darko. Vyjde už tento piatok
dnes o 11:58
Olympijské medaily čelia kritike. Víťazom sa rozpadajú, hoci sú najdrahšie v histórii
dnes o 11:13
VIDEO: Vyšiel trailer na nový príbeh zo sveta Star Wars. Mandalorian a Grogu opäť putujú galaxiou po páde Impéria
dnes o 10:37
Kultúrny odkaz Bad Bunnyho, svadba na pódiu či urýchlená hymna: 10 momentov zo Super Bowlu, ktoré valcujú siete
dnes o 09:32
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
včera o 18:14
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Polícia SR Ekonomika
Viac
Pomoc pre jednorodičov od ministerstva práce: Ako sa prihlásiť do nového programu?
pred 32 minútami
Lekári v Rakúsku pacientke chybne diagnostikovali rakovinu. Odstránili jej časť z pľúc
pred hodinou
Maroš Žilinka sa obracia na Ústavný súd SR. Zákon o transformácii úradu pre oznamovateľov je podľa neho protiústavný
pred 2 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
dnes o 12:35
1
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
pred hodinou
Times Square po bratislavsky. Toto sú najlepšie reakcie internetu na veľkoplošnú obrazovku na Kukučínovej
Times Square po bratislavsky. Toto sú najlepšie reakcie internetu na veľkoplošnú obrazovku na Kukučínovej
pred 3 dňami
VIDEO: Vyšiel trailer na nový príbeh zo sveta Star Wars. Mandalorian a Grogu opäť putujú galaxiou po páde Impéria
VIDEO: Vyšiel trailer na nový príbeh zo sveta Star Wars. Mandalorian a Grogu opäť putujú galaxiou po páde Impéria
dnes o 10:37
Olympijské medaily čelia kritike. Víťazom sa rozpadajú, hoci sú najdrahšie v histórii
Olympijské medaily čelia kritike. Víťazom sa rozpadajú, hoci sú najdrahšie v histórii
dnes o 11:13
Kultúrny odkaz Bad Bunnyho, svadba na pódiu či urýchlená hymna: 10 momentov zo Super Bowlu, ktoré valcujú siete
Kultúrny odkaz Bad Bunnyho, svadba na pódiu či urýchlená hymna: 10 momentov zo Super Bowlu, ktoré valcujú siete
dnes o 09:32
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
28. 1. 2026 8:43
Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor)
3. 2. 2026 10:30
Pri pobreží Talianska našli nesmierne vzácny objav: Na dne mora leží rímska loď zo 4. storočia
4. 2. 2026 11:14
Viac z Hudba Všetko
Ako veľmi je kráľovská rodina namočená v Epstein files? Od návštev v paláci až po finančnú podporu
Ako veľmi je kráľovská rodina namočená v Epstein files? Od návštev v paláci až po finančnú podporu
5. 2. 2026 18:00
VIDEO: Príbeh Michaela Jacksona ožíva vďaka novému biopicu. Zosnulého kráľa popu stvárni jeho synovec
3. 2. 2026 12:53
Poznáme víťazov Grammy 2026: Večer ovládli Bad Bunny, Lady Gaga aj Kendrick Lamar
2. 2. 2026 6:53
Viac z Šport Všetko
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
pred 3 dňami
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
28. 1. 2026 8:43
Zdravotný update Michaela Schumachera: Po rokoch vraj prišiel prvý výraznejší posun
27. 1. 2026 11:38

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
Móda
pred hodinou
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
pred hodinou
Slovenský návrhár Fero Mikloško po prvý raz predstavil svoju kolekciu MIKLOSKO SOIRÉE priamo v centre Milána.
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
pred 3 hodinami
Futuristický model Willyho Chavarriu pre Adidas či valentínske Air Jordan 4 a Asics. Tieto tenisky musíš vidieť
V spolupráci
Futuristický model Willyho Chavarriu pre Adidas či valentínske Air Jordan 4 a Asics. Tieto tenisky musíš vidieť
pred 3 hodinami
Kúpele ostávajú pre Slovákov dôležitou súčasťou liečby. Najčastejšie riešia pohybový aparát a dýchacie cesty
PR správa
Kúpele ostávajú pre Slovákov dôležitou súčasťou liečby. Najčastejšie riešia pohybový aparát a dýchacie cesty
dnes o 13:18
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
dnes o 12:35
1
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
včera o 08:20
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
včera o 18:14
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
dnes o 12:35
1
Kto vyhrá Let’s Dance 2026? Bookmakeri zverejnili odhady, toto sú najväčší favoriti
Kto vyhrá Let’s Dance 2026? Bookmakeri zverejnili odhady, toto sú najväčší favoriti
včera o 16:45
Olympijské medaily čelia kritike. Víťazom sa rozpadajú, hoci sú najdrahšie v histórii
Olympijské medaily čelia kritike. Víťazom sa rozpadajú, hoci sú najdrahšie v histórii
dnes o 11:13
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
refresher+
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
2. 2. 2026 18:30
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
4. 2. 2026 8:44
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
4. 2. 2026 13:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Späť
Zdieľať
Diskusia