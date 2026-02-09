NASA urobila zmenu, ktorú by pred pár rokmi čakal málokto. Astronauti si totiž budú môcť na vesmírne misie zobrať aj svoje telefóny. Platiť to má už pri najbližších letoch – misii Crew-12 a pripravovanej Artemis II.
Crew-12 má zamieriť na Medzinárodnú vesmírnu stanicu už čoskoro. O niečo väčšiu pozornosť však púta Artemis II, ktorá má v marci vyniesť ľudí smerom k Mesiacu. Pôjde o prvú pilotovanú misiu týmto smerom od 60. rokov minulého storočia.
Podľa šéfa NASA Jareda Isaacmana chcú astronautom umožniť zachytiť výnimočné momenty prirodzenejším spôsobom. Na sociálnej sieti X uviedol, že telefóny majú pomôcť nielen pri dokumentovaní misie, ale aj pri zdieľaní osobnejších záberov s rodinou či verejnosťou. Výsledkom by mali byť autentickejšie fotografie a videá, než na aké sme boli zvyknutí doteraz.
Doteraz to bolo tak, že astronauti pracovali so staršími zrkadlovkami Nikon alebo kamerami GoPro. Telefóny umožnia rýchlejšie reakcie a autentickejšie zábery, píše Techcrunch.
NASA astronauts will soon fly with the latest smartphones, beginning with Crew-12 and Artemis II. We are giving our crews the tools to capture special moments for their families and share inspiring images and video with the world. Just as important, we challenged long-standing…— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 5, 2026
Zároveň ide o pomerne veľký posun v pravidlách. Schvaľovanie novej techniky do vesmíru býva často veľmi zdĺhavé a predovšetkým opatrné, keďže aj malá porucha môže mať vážne následky. NASA však tentoraz proces výrazne urýchlila a moderný hardvér povolila v rekordnom čase.