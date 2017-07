Vedcom sa podarila teleportácia. Fotón zo Zeme skončil na obežnej dráhe vzdialenej 500 kilometrov

Už od počiatku 90. rokov začali vedci špekulovať s teleportáciou, fantastickou zaujímavosťou, ktorá sa dovtedy vyskytovala len v sci-fi knihách. Odvtedy však už ubehlo veľa času a pokrok nabral omnoho rýchlejší spád. Teleportácia sa už niekoľkokrát vedcom podarila, prvýkrát v roku 1997, kedy sa v jednom laboratóriu presunula častica o 800 metrov. V roku 2012 už vedci zvládli 143 kilometrov, no 10. júl sa stal pre vedu zásadným. Čínski vedci teleportovali fotón zo Zeme priamo na jej obežnú dráhu, na satelit vzdialený vyše 500 kilometrov.

Jediný spôsob teleportácie, ktorý dnes veda pozná, je kvantová teleportácia (quantum teleportation). Áno, skutočne sa dajú veci premiestňovať z jedného miesta na druhé, no čiastočne tu záleží na uhle pohľadu, či sa daný predmet dokáže skutočne presunúť. Na kvantovú teleportáciu potrebuješ dva prístroje a predmet, ktorý chceš presunúť. Každú vec okolo nás tvoria atómy a tie sú poskladané z ďalších častíc. To, ako čo vyzerá, určujú ich vzájomné väzby a vlastnosti (napríklad sily, akými na seba častice pôsobia).

Teda, ak donútiš kopu častíc správať sa tak, aby vytvorili tebou vysnený predmet, spravia to. A presne takto funguje kvantová teleportácia. Po získaní presných informácií o teleportovanom predmete sa pošle správa do druhého prístroja, ktorý zasa ovplyvní vybrané častice. Vytvorí tak akúsi kópiu, no niet pochýb o tom, že o teleportáciu skutočne ide (ak by sme originálny predmet zničili, v podstate sa presunul, keďže je identický s jeho kópiou).

Z mnohých dôvodov však nie je dobré, aby boli na Zemi dva presne identické zhluky atómov. Inými slovami je dobré originály zničiť. Napríklad, ak by sa takýmto spôsobom teleportovali ľudia, v skutočnosti by sa rozmnožovali. Nie je jasné, ktorý z dvojice by si bol skutočne ty a dokážeš si určite predstaviť, že by mohlo vzniknúť mnoho nepríjemností.

Späť však k čínskym vedcom. Všetko, čo si si práve prečítal, bolo trošku zveličené. Nikto v dnešnej dobe ešte žiadne veľké predmety neteleportuje a obrovským úspechom je, keď sa dokáže takýmto spôsobom teleportovať len jedna jediná častica. V tomto prípade to bol fotón, ktorý dokonca ani časticou nie je (čo neznamená, že je jednoduchší na teleportáciu). Ten sa ocitol na mieste vzdialenom vyše 500 kilometrov od Zeme. Konkrétne išlo o satelit Micius, ktorý je na svetlo mimoriadne citlivý a dokáže zaznamenať každý jeden fotón. Vedci zo satelitu získali informáciu, že fotón skutočne "dorazil".

Dvojica fotónov.

Možno postrehnúť, že kvantová teleportácia nie je až tak o prenášaní objektov, ako o ich detailnom skenovaní a o ich následnom zhmotnení. Od tohto sa odvíja idea kvantového internetu, ktorý v hypotetických sférach funguje na rovnakom prípade. Informácie by cestovali vo vlastnom kvantovom systéme. Takáto sieť by síce nebola práve najrýchlejšia, no omnoho bezpečnejšia.