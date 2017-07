Nové uniformy čínskej leteckej spoločnosti vyzerajú ako vystrihnuté z módneho katalógu. Spájajú západné trendy s tradičnými čínskymi prvkami

Dalo by sa povedať, že uniformy letušiek jednotlivých leteckých spoločností odrážajú aj kvalitu, ktorú od nich môže človek očakávať. V lietadlách nízkonákladových aeroliniek by si ťažko na uniformách hľadal dizajnové prvky a prémiové materiály, ale ak budeš nabudúce sedieť na palube čínskej spoločnosti Hainan Airlines, na uniformy palubného personálu bude radosť pozerať. Aerolinka sa pustila do spolupráce s dizajnérom menom Laurence Xu, ktorý nové uniformy slávnostne predstavil na parížskom týždni Couture Week a ľudia z celého sveta uniformám skladajú chvály a obdivne sledujú fotografie pózujúcich letušiek vyzerajúcich, akoby ich vystrihli z módneho magazínu. Laurence pri navrhovaní uniforiem stavil na lákavú kombináciu tradičných prvkov čínskej kultúry, zatiaľ čo nezabudol ani na západné trendy. Vďaka spojeniu čínskych a západných prvkov chcel dizajnér vytvoriť uniformy, ktoré budú zaujímavé na prvý pohľad aj na medzinárodných linkách a vyjadrenia samotnej leteckej spoločnosti naznačujú, že jej zástupcovia sú z uniformami nadmieru spokojní. Mediznárodný imidž aerolinky je podľa nich základ, na ktorom chcú v budúcnosti stavať a nové uniformy im na poskytnú o čosi viac priestoru a príležitostí.

