Boy Wonder predstavuje vynikajúci dvojklip, ktorý pochádza z jeho chystaného sólového albumu

Snáď všetci sa zhodneme, dlhodobo avizovaný album Boy Wondera patrí medzi najviac očakávané projekty od začiatku existencie slovenskej rapovej scény. Pôvodne ho ohlásil ešte v roku 2015, no od vtedy sa termíny posúvali a neskôr sme sa dostali do fázy, kedy sa fanúšikovia zmerili s tým, že čakať už nemá význam. Teraz sa však všetko mení a člen Ty Nikdy predstavuje novinku, ktorá má v popise na youtube tú magickú frázu videosingl z připravovaného alba. Novinka dostáva názov Chvíľu Šťastní a už štandardne ide o to najlepšie, čo máme v rámci domácej tvorby možnosť počuť. Skladba je rozdelená na dve časti, pričom tú prvú hudobne odprodukoval Petijee a druhú, pokojnejšiu zasa autor sám. O sprievodný vizuál sa postaral Ovar Maryško a my vás už nebudeme dlhšie zdržiavať, tu je výsledok.

