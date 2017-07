Najrýchlejší chirurg 19. storočia amputoval nohu za 25 sekúnd. Spôsobil smrť pacienta, asistenta aj prihliadajúceho diváka

Súčasná chirurgia je na míle vzdialená tej, ktorú poznali naši predkovia. Samozrejme, toto konštatovanie sa nevzťahuje len na ňu, ale aj na ostatné medicínske odbory. Ako pacienti, tak aj lekári majú dnes neporovnateľne väčší komfort, pokiaľ ide o poskytované zdravotné služby a dostupné pomôcky. Kvalitné pracovné nástroje, dostatok liekov, sterilizácia, dezinfekcia či anestézia. To všetko na dennej báze uľahčuje prácu zdravotníckym pracovníkom na celom svete, chirurgov nevynímajúc. Práve jednému z nich bude venovaný tento článok. Presunieme sa do čias viktoriánskej éry, na koniec 19. storočia. V tom období pôsobil na Ostrovoch doktor Robert Liston.

Syn škótskeho kňaza a absolvent univerzity v Edinburghu pôsobil takmer celý svoj život v tamojšej kráľovskej nemocnici. A práve toto obdobie je opradené množstvom priam neuveriteľných, no reálnych príbehov, ale aj legiend, ktoré sa medzi škótskymi študentmi zachovali dodnes. Nízky muž (meral 158 cm), ktorý operoval výhradne v zelenom kabáte, každú svoju operáciu prakticky "odtancoval" - nedokázal stáť na jednom mieste a jediné, čo ho skutočne zaujímalo, bola rýchlosť uskutočnenej operácie. Študenti, ktorí mali možnosť toto divadlo vidieť na vlastné oči, museli s vreckovými hodinkami stáť v auditóriu a merať rýchlosť tohto, dalo by sa povedať, svojim spôsobom šialeného operatéra.

Je potrebné podotknúť, že v čase, keď žil, bola anestézia, ako ju poznáme dnes, neznámym pojmom. Preto, čím kratšie trval výkon, tým menšou bolesťou pacient trpel. Vďaka svojej povesti, že je schopný odrezať či amputovať čokoľvek vo veľkej rýchlosti, nemal Liston o pacientov núdzu. Traduje sa, že mal vo svojej čakárni tak plno, že jeho komorník bol nútený neustále dopĺňať dostatok jedla a pitia pre čakajúcich ľudí. Svedkovia jeho zručnosti zase niekoľkokrát nezávisle od seba prisahali, že prvý záblesk jeho noža bol nasledovaný zvukom pílky na kosť tak rýchlo, že svetlo a zvuk akoby splynuli v jeden celok. Aby mal ruky voľné, zakrvavený nôž držal medzi zubami.

Neslávne slávnou sa stala jeho operácia, počas ktorej chcel amputovať nohu pod kolenom. Tak ako vždy mal všetko nachystané, aby to urobil najrýchlejšie ako bolo možné. V tom období bol známy tým, že mu podobné výkony trvali približne 2 a pol minúty. Tentokrát sa mu to podarilo za neuveriteľných 25 sekúnd (v súčasnosti podobný výkon trvá zhruba 30 minút). Problémom však boli následky celej procedúry. Pacient zomrel na lôžkovom oddelení na nemocničnú gangrénu, čo bol v tom období prakticky bežný štandard. Okrem neho však zomrel aj Listonov asistent, ktorému pán doktor v zápale amputoval prsty a rovnako ako pacient aj on zomrel na následky gangrény. Aby tých paradoxných situácií nebolo málo, treťou obeťou sa stal prihliadajúci chirurg, ktorého tak vydesila predstava noža prenikajúceho do jeho útrob, že padol na zem a viac z nej nevstal. Táto operácia sa do histórie medicíny zapísala ako jediná, ktorá má 300-percentnú úmrtnosť.

Podobných lapsusov mal pritom na svojom konte viacero. Napríklad, s istým domácim chirurgom konzultoval prípad malého chlapca, ktorému na krku pulzovalo niečo, čo pripomínalo nádor. Domáci lekár sa domnieval, že môže ísť buď o absces (dutinu vyplnenú hnisom), alebo o aneuryzmu (patologickú výduť cievy) krčnej tepny. " Kto to kedy počul, aby mal tak malý chlapec aneuryzmu?" S týmto konštatovaním vytiahol nôž a prerezal podozrivú štruktúru. To, čo sa udialo potom, verne dokumentuje konštatovanie domáceho lekára: "Vystrekla tepenná krv a chlapec padol." Podobne tragikomická bola amputácia nohy, ktorá trvala dva a pol minúty. Výsledok? Pacient okrem nohy prišiel aj o svoje semenníky. Pre zmenu, len 4 minúty trvalo Listonovi, kým odstránil pacientovi dvadsať kilogramov vážiaci nádor mieška, ktorý si musel jeho vlastník voziť so sebou na vozíku.

Zrejme si hovoríte, že išlo o šialenca. Áno, v niektorých veciach tomu tak bezpochyby bolo, no napriek tomu prispel do sveta lekárskej vedy aj dôležitými vecami. Vymyslel, napríklad, kliešte na tepny, priehľadnú želatínovú náplasť či dlahu na nohu, ktorá sa s úspechom používala až do konca druhej svetovej vojny. A bol to tiež Liston, kto ako prvý uskutočnil prvú operáciu s použitím anestézie v Európe, len pár mesiacov po jej celosvetovej americkej premiére. Jeho osobnosť bude zrejme navždy rozdeľovať ľudí na zástancov a odporcov jeho práce. Medzi ktorých patríte vy? Podeľte sa s nami v komentároch.

Ak sa o ďalších článkoch chcete dozvedieť medzi prvými, prípadne máte pre mňa zaujímavý tip na článok, môžete ma kontaktovať na Twitteri a Instagrame.