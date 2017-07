Každodenné krviprelievanie v Iraku plné strachu o život. Fotograf zachytil príbehy ľudí žijúcich v Mosule

Blízky východ nie je stabilným miestom už po celé desaťročia. Neustále boje, krviprelievanie, súperenie medzi vládnymi silami, opozíciou, rebelmi a kadejakými ďalšími skupinami z neho robia jedno z najhorších miest na život. Po operáciách na začiatku milénia sa ku konfliktom pridal aj Islamský štát, z čoho miestni obyvatelia vôbec nie sú nadšení. Pre nás, Slovákov, ide o niečo nepredstaviteľné. Po druhej svetovej vojne sa s nami pohrával akurát Sovietsky zväz, no nič sa odvtedy doposiaľ nevyrovnalo situácii na spomínanom Blízkom východe. Nikto z nás s výnimkou našich vojakov na vlastnej koži vojnu nezažil, a preto si ju predstavujeme len na základe správ z médií, fotografií a videí na internete.

Aj my vám teraz ukážeme zbierku fotografií z irackého mesta Mosul. Nachádza sa na severe krajiny a preteká ním životodarná rieka Tigris. Zároveň je dôležitou križovatkou a centrom života široko-ďaleko. Za čierny deň v jeho histórii možno označiť jún roku 2014, kedy vládu nad mestom prebral Islamský štát. Na dlhé mesiace sa tak zmenil každodenný život a mnohí ľudia boli nútení utiecť zo svojich domovov. Tí, ktorým sa to nepodarilo, zostali uväznení v rukách radikálnych militantov. Dnes je situácia o kúsok lepšia, pretože oslobodzovacie sily zaberajú čoraz väčšie oblasti a islamisti tak postupne strácajú svoju kontrolu. Ešte však nie je dobojované.

V jednom z momentálne najnebezpečnejších miest sveta sa istý čas pohyboval aj fotograf s menom Kainoa Little pochádzajúci z amerického Washingtonu. Do Mosulu prišiel v apríli 2017, aby zachytil tamojšiu situáciu. Počas svojho pobytu sa pohyboval s vojakmi irackých síl a neustále prichádzal do kontaktu s miestnymi. Verili mu, pretože túžili po tom, aby Kainoa po svojom návrate zverejnil pre celý svet jeho fotografie, aby ľudia videli, čo musia denno-denne prežívať. Žurnalista svoj cieľ chcel splniť tým, že svoju zbierku predá nejakému médiu, avšak nestalo sa. Nik nemal záujem, a preto svoje zábery "uvoľnil internetu" a každý ich môže použiť zadarmo a šíriť ich ďalej.

Na záver prikladáme aj video:

Musíme si vážiť, že nemusíme zažívať podobné strasti.