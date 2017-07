Po 30 rokoch skrývania zatkla brazílska polícia jedného z najväčších kokaínových kráľov Južnej Ameriky. Drogový boss si nechal urobiť aj plastiku

Brazílska polícia sa môže pochváliť skvelým úlovkom. Jej príslušníkom sa podarilo v meste Sorriso na západe krajiny dolapiť jedného z najkultovejších drogových bossov nielen v krajine, ale v celej Južnej Amerike. Luiz Carlos da Rocha si už v minulosti získal prezývku White Head, čiže biela hlava, a dlhé roky stál na čele organizovanej skupiny zameranej na výrobu, prepravu a distribúciu kokaínu po celom svete. Luiz bol počas svojho života odsúdený na dokopy viac než 50 rokov za mrežami, lenže posledné tri desaťročia sa pred políciou úspešne ukrýval, pretože žil diskrétny a skromnejší život a dokonca si nechal urobiť aj plastickú operáciu tváre, aby ho policajti nemohli tak ľahko identifikovať.

Organizácia vyrábala kokaín v krajinách ako Bolívia, Peru či Kolumbia a potom ho prefíkanými spôsobmi pašovala do Spojených štátov amerických či dokonca aj do Európy, čo nie je najľahšia úloha, ale s dostatkom peňazí a kontaktov je možné všetko. Polícia predpokladá, že organizácia, na ktorej čele Luiz Carlos da Rocha stál, bola schopná každý mesiac vyrobiť viac než 5 ton kokaínu a on samotný za dlhé roky svojej aktívnej kariéry zhromaždil majetok v hodnote presahujúcej 100 miliónov dolárov.

Notorious cocaine kingpin Luiz Carlos da Rocha, who had plastic surgery to evade capture… https://t.co/P5Gt6SO1zt pic.twitter.com/pUkuodkuWh — Ewa Salome Eyare (@SalomeEwa) 2. července 2017