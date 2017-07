Kam v Praze na koupačku? Srovnali jsme 15 nejlepších přírodních i umělých koupališť

Ať už v Praze bydlíš, nebo jsi v ní jen na výletě, v letním období vždycky přijde vhod se příjemně zvlažit na nějakém koupališti, v lomu, rybníku či přehradě. Ne vždy ale člověk dopředu ví, co ho čeká – možností je totiž v Praze hodně. REFRESHER tě vezme do patnácti pražských koupališť, aby tvá letní koupačka byla bez jakýchkoliv problémů. Můžeš si jen vybrat! Abychom co nejlépe srovnali ceny koupališť, uvádíme je jen za celodenní vstupné. Jiné tarify si můžeš prohlédnout přímo na stránkách konkrétního koupaliště.

Sportovní a rekreační areál Pražačka

Za Žižkovskou vozovnou 2716/19, Praha 3-Žižkov

Pražačka funguje jako komplexní sportovní areál. Kromě koupaliště je vybaven hřišti s umělou trávou, běžeckou tratí, posilovnou, saunou, basketbalovým, volejbalovým a nohejbalovým hřištěm, tenisovým kurtem, můžeš si tam zahrát ping-pong a klidně taky petanque. Nabízí lehátka za poplatek a také stánek s jídlem.

Výhody: Příjemný areál, větší možnosti vyžití na jednom místě, dobré bistro.

Nevýhody: Venkovní bazén není moc rozsáhlý, takže bývá dost často zaplněn. Horší možnosti parkování kvůli modrým zónám.

Otevírací doba: pondělí–pátek: 6:00–8:00, 10:00–18:45, 20:00–21:45 a sobota–neděle: 10:00–20:45

Vstupné: 120 Kč

Webové stránky: http://www.prazacka.cz/

Plavecký stadion Podolí

Podolská 74, Praha 4 Pražská klasika. Plavecký stadion Podolí má běžný, krytý padesátimetrový bazén, dva vyhřívané venkovní bazény – také padesátimetrový, který funguje od jara do konce září a pak třicetimetrový, který je celoroční. Kromě toho nabízí také poměrně velkou venkovní vířivku, parní saunu a v létě také tobogán. Vyplatí se, když si přivstaneš. Příspěvek sdílený Aneta Kralova (@poweryogaanetakralova), Čen 25, 2017 v 4:25 PDT

Výhody: Čisté, udržované bazény. Sauna, vířivka.

Nevýhody: Záchody, šatny a sprchy jsou častokrát špatném stavu. Přes sezóny obří fronty. Fakt obří.

Otevírací doba: pondělí–neděle: 6:00–21:45

Vstupné: 160 Kč

Webové stránky: http://www.pspodoli.cz/

Koupaliště Petynka

Otevřená 1072/4, Praha 6 Moderní koupaliště jen kousek od historických Hradčan. Kromě bazénu nabízí i brouzdaliště, tobogán, beach-volejbalové hřiště, ping-pongový stůl a travnatou střešní plochu na opalování. Příspěvek sdílený Lukáš Soustružník (@lukys88), Čen 24, 2017 v 3:21 PDT

Výhody: Čisté, moderní prostředí, nabídka zdravějších jídel v bufetu.

Nevýhody: Fronty, velké množství lidí, méně vodních atrakcí.

Otevírací doba: pondělí–neděle: 7:00–21:00

Vstupné: 160 Kč

Webové stránky: http://www.koupalistepetynka.cz/

Koupaliště Ládví

Štíbrova 1776/17, 182 00 Praha 8-Kobylisy

Přímo na sídlišti Ládví leží i koupaliště, které má jeden bazén o délce 30 metrů. Je nově zrekonstruováno a kromě bazénu si můžeš zahrát petanque na dvou hřištích nebo se najíst v přilehlé restauraci. Celé koupaliště má bezbariérový přístup.

Výhody: Velmi příjemné, čisté prostředí, které bylo nedávno zrekonstruováno. Hodně travnatých ploch. Koupaliště pořádá i různé akce.

Nevýhody: Davy lidí, mírně dražší ceny.

Otevírací doba: pondělí–neděle: 9:00–19:00

Vstupné: 140 Kč

Webové stránky: http://www.koupalisteladvi.cz/

Koupaliště Divoká Šárka