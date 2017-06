Milión rastlín, 40-tisíc stromov a 100 živočíšnych druhov. Čína začala budovať prvé lesné mesto, ktorým zabojuje proti znečisťovaniu

Čína si v posledných rokoch uvedomila, že ovzdušie má len jedno, a preto si ho musí patrične chrániť. Vo veľkom potom začala investovať do zdrojov obnoviteľnej energie a pred pár mesiacmi sa na svetlo sveta dostali aj návrhy takzvaného vertikálneho lesa v meste Nanking. Číňania na tomto projekte spolupracovali s architektom Stefanom Boerim a s jeho prácou boli natoľko spokojní, že ho nechali navrhnúť aj oveľa komplikovanejší a komplexnejší projekt s názvom Liuzhou Forest City. Lesné mesto sa bude nachádzať blízko čínskeho mesta Liuzhou v autonómnej oblasti Guangxi a spoliehať sa bude najmä na obnoviteľné zdroje. Na budovách po celom meste by sa malo nachádzať až 1 milión rastlín a ďalších 40-tisíc stromov, takže toto množstvo zelene bude schopné ročne absorbovať cez 10-tisíc ton oxidu uhličitého a ďalších 57 ton iných znečisťujúcich látok.

Mesto bude dokončené už v roku 2020 a malo by v ňom spokojne žiť až 30-tisíc obyvateľov. Obyvatelia sa budú môcť spoliehať na rýchle spojenie priamo do centra mesta Liuzhou, niekoľko rôznych zón rozdelených podľa využitia na obytné, rekreačné či obchodné, vlastnú nemocnicu či školy. Zo spojenia mestskej výstavby s obnoviteľnými zdrojmi energie a najmä prírodou v podobe rastlín a viac než 100 rôznych druhov živočíchov by si mohli postupne brať príklad aj mnohé ďalšie krajiny, pretože naša planéta nám raz za takéto projekty poďakuje.

