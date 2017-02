Čína bojuje so smogom stavbou vertikálneho lesa. Budovy pokryté stromami a kvetmi budú vytvárať kyslík a zároveň pohlcovať oxid uhličitý

Čínske mesto Nanking sa už čoskoro stane prvým miestom v tejto krajine, kde vyrastie fascinujúci projekt takzvaného vertikálneho lesa. V praxi ide o dve výškové obytné budovy, ktorých fasáda bude obsahovať tisíce stromčekov, stromov a ďalších rastlín schopných produkovať kyslík a absorbovať oxid uhličitý. O dizajn týchto budov sa postaral známy taliansky architekt Stefano Boeri a po dokončení v roku 2018 by mali obsahovať asi 3600 rôznych rastlín, pričom dohromady pokryjú plochu s rozlohou až 6000 metrov štvorcových. Čína sa už množstvo rokov trápi s neutíchajúcim smogom, a tak je každé podobné riešenie vítané. Rastliny pritom zvládnu absorbovať až 25 ton oxidu uhličitého každý rok a zároveň budú miestnych obyvateľov zásobovať 60 kilogramami kyslíka denne.

Stefano Boeri ani zďaleka nepatrí medzi nováčikov v tejto oblasti a budova s názvom Nanjing Towers nebude jeho prvým pokusom o vytvorenie vertikálneho lesa. Jeho návrhy sa zhmotnili napríklad v talianskom Miláne a po Nankingu budú v blízkej budúcnosti nasledovať aj ďalšie čínske mestá, pre ktoré je boj so smogom a znečisťovaním ovzdušia na prvom mieste.

"The towers will be the first forested buildings in #Asia when they are complete in 2018." https://t.co/vgcueMlUQC #Nanjing #Construction pic.twitter.com/WZfgG0prM3