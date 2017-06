V tomto švédskom meste vznikajú produkty, ktoré má doma takmer každý z nás. Refresher bol pri tom

Sedačka KLIPPAN, kreslo POANG či polica BILLY. Hovoria ti niečo tieto názvy? Po celom svete vrátane Slovenska sa ich do dnešného dňa predalo milióny kusov. Čo ich spája, je fakt, že ich cesta začala v malebnom meste na juhu Švédska s krkolomným názvom Älmhult. A čo ich spája ešte viac, je to, že patria popri mnohých ďalších produktoch do portfólia azda najznámejšej nábytkárskej firmy na svete. Ak ti v mysli ihneď napadlo slovo IKEA, tak je to trefa do čierneho.

Refresher nedávno dostal možnosť do centrály IKEA v švédskom Älmhulte vycestovať a preskúmať, ako v tomto malebnom meste s 9 tisíc obyvateľmi vznikajú známe produkty, ktoré má doma takmer každý z nás. Vyber sa vďaka nasledujúcim riadkom na malú exkurziu do Švédska a odhaľ s nami niektoré zaujímavosti, ktoré tento nábytkársky gigant menom IKEA ukrýva.

Historický nádych

Skôr, ako ti ukážeme, ako prebieha návrh a výroba známych produktov, si najprv vysvetlíme, prečo sa to všetko deje v meste Älmhult. Práve v tomto švédskom meste bola v roku 1958 otvorená historicky prvá predajňa IKEA. Dnes sa v jej budove nachádza múzeum, v ktorom si môže návštevník vychutnať vývoj tejto švédskej spoločnosti od jej začiatkov až po dnešnú realitu.

Dnes už má IKEA tých predajní samozrejme oveľa viac. Po celom svete spravuje 392 predajní v 48 krajinách. Tá jedna jediná na Slovensku bola v našom hlavnom meste otvorená v roku 1992 a tento rok tak už oslavuje svoje 25. výročie.

Dlhodobou víziou spoločnosti IKEA je vytvoriť lepší každodenný život pre čo najviac ľudí a my sme v Älmhulte zisťovali, ako sa jej ju darí napĺňať.

Prvá predajňa IKEA v Älmhulte otvorená v roku 1958

Neskrývajú nič

Naša návšteva centrály IKEA prebehla počas eventu s názvom Democratic Design Days 2017, ktorej sa okrem nás zúčastnili novinári z celého sveta. Čo si človek po vkročení do administratívnej budovy (ak sa to tak dá vôbec nazvať) všimne ako prvé, je veľa milých usmiatych ľudí a veľká otvorenosť.

Po štýlovo, ale zároveň útulne zariadených kanceláriách sme sa tu mohli slobodne prechádzať bez nejakých obmedzení. Slovné spojenie deň otvorených dverí tu tak nadobudlo úplne iný zmysel.

Je vidieť, že o pohodlie svojich zamestnancov sa spoločnosť IKEA patrične stará a na rôznych oddeleniach nechýbajú útulné zátišia so sedačkami či knižnicami, bohato vybavené kuchynky či spoločné priestory s pingpongovými stolmi a spoločenskými hrami.

Takto to vyzerá v centrále IKEA

Demokratický dizajn

Medzi prvé oddelenia, ktoré sme v centrále IKEA navštívili, patrí dizajnové štúdio. Práve na tomto mieste pri veľkých obdĺžnikových stoloch vznikajú produkty, ktoré následne po celom svete používajú milióny ľudí. Asi dve desiatky interných dizajnérov v spolupráci s externými dizajnérmi navrhujú novinky z oblasti dreveného nábytku, textílií, svietidiel a ďalších sfér.

Čo všetky tieto produkty v IKEA spája, je takzvaný demokratický dizajn. Pýtaš sa, čo to znamená? Ako uvádza samotná spoločnosť, ide o prepojenie 5 vlastností, ktoré musia produkty tejto švédskej firmy spĺňať. Kvalitný dizajn je pre nás spojením formy, funkčnosti, kvality, trvalej udržateľnosti a nízkej ceny. Voláme ho „demokratický dizajn“, pretože veríme, že kvalitné zariadenie do domácnosti je pre všetkých, píše sa na stránke IKEA.

Ako si to ale predstaviť v praxi? Dizajnový riaditeľ spoločnosti Marcus Engnam demokratický dizajn ilustroval na jednom z najbežnejších kusov nábytku – drevenom stole. Predstavte si, že ho rozrežete na polovicu. Vtedy by ste si všimli, že hustota dreva je väčšia pri spojoch a skrutkách a menšia, kde to nie je potrebné. Takto sa pri výrobe dreveného stolu ušetrí viac ako 60% materiálu.

Pri rozložení stolu je rovnako nutné, aby jednotlivé časti zapadli do seba čo najlepšie, aby spoločnosť po svete v krabiciach takpovediac “neprevážala vzduch“, čím by sa jej významne predražovali náklady na logistiku.

Áno, aj toto sú spôsoby, ako dokáže spoločnosť vďaka dobre nastavenému dizajnovému procesu šetriť životné prostredie a vytvárať dostupné produkty za nízku cenu, ktoré si môžu dovoliť ľudia po celom svete.

Dizajnérka pracuje s textíliami

Testovať, testovať, testovať

Predtým, ako sa však produkty dostanú na trh, ich spoločnosť IKEA musí dôkladne otestovať vo vlastnom testovacom laboratóriu, ktoré sa nachádza pár stoviek metrov od centrály.

Na tomto mieste prechádzajú jednotlivé kusy nábytku záťažovými testami, chemickými rozbormi či testom horľavosti alebo vlhkosti. Testovanie produktov pod drobnohľadom profesionálov prebieha približne dva až tri týždne.

Zaujímavý je fakt, že záťažové testy nie sú vykonávané iba pre správne využite produktov, ale aj pre ich nesprávne používanie. Napríklad, odolnosť stoličiek tu testujú špeciálnym prístrojom, ktorý opakovane simuluje sadanie si človeka na sedačku. Zároveň však testujú aj odolnosť v prípade, že by si človek na stoličku kľakol a opieral sa plnou silou rukami o operadlo.

Ľudia sú predsa len nevyspytateľné stvorenia a keď spoločnosť IKEA na trh vypustí nový produkt, musí si byť stopercentne istá, že sa jej zákazníci pri jeho používaní nezrania alebo nebude nejakým iným spôsobom zdraviu škodlivý.

V špecializovaných laboratóriách prebieha testovanie produktov

Malý švédsky Hollywood

Keď je produkt na svete a spĺňa všetky predpoklady, aby mohol byť umiestnený na trh, pred zamestnancami stojí ďalšia veľká výzva. Aká? Predsa dať o tom vedieť všetkým na svete!

Priamo vo švédskom Älmhulte má spoločnosť postavené svoje vlastné komunikačné centrum, v ktorom sa nachádzajú obrovské ateliéry a nahrávacie štúdiá. Zamestnanci tu každoročne pripravujú známy katalóg s produktami IKEA, ktorý si si už určite neraz v schránke našiel aj ty. Rovnako sa tu pred veľkými bielymi plátnami fotia produkty do online katalógu.

Či už je potrebné naaranžovať švédsky apartmán, byt na predmestí Paríža alebo malé štúdio v Amerike, posuvné stropy, vymeniteľné kulisy za oknami a profesionálni interiéroví dizajnéri spolu s fotografmi sa tu postarajú o svoje.

Niektoré interiéry dokonca vznikajú 3D modelovaním a výsledok, ktorý vidí človek v katalógu, je čisto prácou grafického dizajnéra v špeciálnom počítačovom programe.

Takto sa rodí nový katalóg

Stále o krok vpred

To, čo sa očakáva od tak veľkej a prosperujúcej spoločnosti, akou IKEA nepochybne je, táto firma dokáže napĺňať na plnej čiare. Na mysli teraz máme novinky, zaujímavé spolupráce a netradičné projekty, ktoré spoločnosť odlišujú od konkurencie.

V rámci Democratic Design Days 2017 nám dizajnéri, ale i externí spolupracovníci osobne odprezentovali novinky, na ktoré sa ako zákazníci môžeme najbližšie tešiť.

Za zmienku určite stojí nová urban kolekcia určená pre mladých ľudí, ktorí si v dvadsiatke zariaďujú svoj prvý byt. Vznikla v spolupráci s módnym návrhárom Christom Stampom a jej súčasťou okrem nábytku bude aj štýlový longboard či šiltovka. Skvelé, nie?

Chris Stamp počas Democratic Design Days predstavil svoju kolekciu

Pre všetkých milovníkov módy si IKEA na tento rok rovnako pripravila spoluprácu s Beou Åkerlund, ktorá prichádza s netradičnou kolekciou prepájajúcou bývanie s módou. A aby toho nebolo málo, IKEA v roku 2017 uvažuje, ako by mohol vyzerať nábytok pre život vo vesmíre. Kolekcia bude dostupná v roku 2019 a bližšie info si o nej môžeš prečítať tu.

Na záver nám už iba zostáva dodať, že je skvelé na vlastné oči vidieť zákulisie tejto známej švédskej firmy, ktoré ukrýva mnoho zaujímavostí. Ak ťa život niekedy zavedie na juh Švédska, určite sa zastav v Älmhulte a vychutnaj si múzeum na vlastnej koži. Stojí to za to.

PS: Dúfame, že aj napriek tomu, že spoločnosť na trh uvádza veľa nových produktov, jedna vec sa nikdy nezmení. Mäsové guľôčky za 3,49€