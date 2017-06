Policajti zaistili obrovské množstvo drogy, ktoré by dokázalo zabiť aj 14 miliónov ľudí. Užívanie fentanylu experti prirovnávajú k ruskej rulete

S fentanylom by si sa mohol stretnúť ako s bežnou látkou na potláčanie bolesti či pri práci anesteziológov, pretože jej sila spočíva vo vysokej účinnosti v malých dávkach. Ak s fentanylom pracujú odborníci a dávajú si dobrý pozor, potom im vie uľahčiť prácu, lenže keď sa v uliciach rozšírili fámy o látke 50-krát účinnejšej ako heroín, výrobcovia drog začali rozmýšľať, ako by sa k fentanylu mohli dostať. Policajti v americkom meste San Diego majú za sebou nedávnu raziu, pri ktorej objavili až 44 kilogramov fentanylu pripraveného na produkciu drog, čo predstavuje najväčšie množstvo tejto drogy, aké bolo kedy americkými úradmi zaistené.

