Jeden zo štrajkujúcich vo Volkswagene zaznamenal životný úspech. Do živého vysielania dostal svoj holý zadok

V posledných dňoch otriasa Slovenskom viacero skutočností a jednou z tých najsledovanejších je pravdepodobne aj štrajk zamestnancov Volkswagenu, do ktorého sa už zapojili tisícky ľudí. Malo by ísť o časovo neobmedzený a veľmi aktívny protest a jeho príčinou je nezhoda medzi odbormi rokujucími za zamestnancov a vedením spoločnosti. Pracujúci požadovali zvýšenie miezd o 16 % s čím však automobilka nesúhlasí a ponúka len niečo vyše 4 %. Ako sa bude tento štrajk vyvýjať ďalej je len veľmi ťažké odhadnúť, no na odľahčenie pre vás máme zaujímavý úspech jedného zo zamestnancov.

Situáciu pochopiteľne monitorujú aj spravodajské médiá, odkiaľ zásobujú televízie živými vstupmi. Pri včerajšom live natáčaní rozvášneného davu sa jednému odvážlivcovi podarilo prebojovať dopredu, kde po sebe zanechal jasný odkaz - ukázal holý zadok. Toto veľavravné gesto prišlo síce až po tom, ako moderátor vstup ukončil, no diváci ho v televízii ešte mali možnosť vidieť. No a pre tých ostatných tu našťastie máme aj záznam.